Следы от шариковой ручки глубоко въедаются в ткань, но вывести их все же возможно.

Следы от шариковой ручки на одежде - частая проблема у родителей школьников. Такие загрязнения считаются одними из самых стойких. Чернила глубоко въедаются в ткань и даже дорогие пятновыводители их "не берут". Не спешите выбрасывать такую вещь - мы назовем лучшие домашние средства, которые выводят шариковую ручку из одежды без следа.

Мицеллярная вода

Это средство из маминой тумбы хорошо выводит свежие следы от чернил из ткани. Замочите пятно в мицеллярной воде на 20 минут, а потом постирайте вещь в машинке.

Спирт

Обычный аптечный спирт способен вывести из ткани даже следы от целой ампулы чернил. Используйте спирт крепостью не меньше 96%. Обычно спирт мгновенно удаляет чернила из ткани, но если средство не помогло сразу, то оставьте его на ткани на 15 минут. Спирт не поможет на деликатных тканях, а также на коже и эко-коже.

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Лак для волос

Лак для волос хорошо выводит чернила из жестких тканей, например, портфеля или плащевки. Обработку лучше проводить на улице или в комнате с открытыми окнами. На большое пятно может понадобиться целый флакон лака. Щедро сбрызните пятно лаком и оставьте на 20 минут, затем промойте пятно холодной водой.

Меламиновая губка

Этот чудо-материал, который получил огромную популярность в мире, хорошо выводит пятна от чернил с любой ткани. Просто намочите губку водой и потрите загрязненное место. Купить меламиновую губку можно в магазинах хозяйственных товаров и бытовой химии.

Зубная паста

Нанесите на пятно от чернил белую зубную пасту без добавок. Оставьте на 15 минут и промойте под холодной водой. Чаще всего зубная паста успешно выводит мелкие следы.

Кислородный порошок

Ещё одно средство, о котором хорошо отзываются родители школьников. Разведите кислородный порошок в теплой (40-50°) воде. В этом растворе замочите загрязненную ручкой ткань на 30-40 минут.

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