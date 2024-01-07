Есть несколько причин, почему пластиковые подоконники желтеют, но справиться с пятнами довольно легко.

Современные пластиковые подоконники очень легко загрязняются и желтеют. Причины тому самые разные – от неудачного полива цветов до погоды за окном. Чем отбелить пластиковый подоконник от желтизны, расскажем далее.

Как отбелить подоконник от желтизны - почему они меняют цвет

Специалисты утверждают, что есть несколько причин, почему пластиковые подоконники желтеют. Одна из них – погодные условия. Многие производители экономят и не покрывают подоконники светостойкой пленкой. Поэтому под воздействием солнечных лучей цвет материала может меняться. Влиять на это может также влажность, ведь в холодное время года окна часто запотевают.

Среди других причин появления желтизны выделяют такие:

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некачественные материалы,

плохой уход (неправильно подобранные средства для уборки, недостаточно частое мытье),

неправильный монтаж (во время установки окон мастера могли смывать монтажную пену материалами, которые портят пластик).

Чтобы не пришлось разбираться, чем отбелить подоконник, перед установкой окон обязательно поинтересуйтесь у продавца, есть ли в них светостойкая пленка, и как за ними правильно ухаживать.

Пожелтел подоконник - как отбелить

В мытье подоконника помогут средства, которые есть в каждом доме. К примеру, можете воспользоваться перекисью водорода. Достаточно нанести аптечное средство на губку и протереть поверхность, уделив особое внимание пожелтевшим участкам. Оставьте ее на несколько минут, после – протрите влажной тряпкой. Особенно полезен этот способ для мойки подоконников на кухне, потому что перекись отлично борется с жиром.

Еще один способ, как отмыть подоконник от въевшейся грязи – воспользоваться содой и уксусом. Но делать это нужно правильно. Насыпьте соду на подоконник, после чего вотрите в поверхность тряпкой, смоченной в уксусе. Средства вступят в реакцию и очистят подоконник.

Если ломаете голову, как отчистить подоконник от въевшейся грязи, просто оставьте смесь уксуса и соды минут на 15-20, после чего протрите поверхность чистой тряпкой. Кстати, это еще и отличный метод, как отмыть пластиковый подоконник от клея. Но не забудьте надеть перчатки – ваша кожа скажет вам "спасибо".

Это не единственные методы, как отбелить подоконник от желтизны. Помочь может и популярный среди хозяек кислородный порошок или гель. Разведите небольшое количество в воде и нанесите пену на подоконник. Оставьте на 15-30 минут (в зависимости от степени загрязнения), после чего смойте теплой водой и протрите подоконник насухо.

Чем отмыть подоконник после пленки

Часто на новых подоконниках не отдирается пленка. Чтобы не тратить нервы, советуем воспользоваться скребком, скотчем или обычным ластиком. С маленькими кусочками пленки они должны справиться на ура.

Если пленка пристала намертво, механических усилий может не хватить. Тогда придется прибегнуть к использованию химикатов. Например, можете взять бензиновый растворитель. Но будьте внимательны, наливать его нужно строго под пленку, после чего аккуратно снимать ее шпателем. Чтобы не испортить подоконник, советуем провести тест на невидимом участке – посмотрите, как пластик отреагирует на средство.

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