Для того, чтобы облегчить головную боль, не обязательно принимать первые попавшиеся анальгетики - можно воспользоваться народными средствами.

В современном мире тяжело избежать головной боли. Каждый день мы работаем в компьютерах, перенапрягаем зрение на работе и "добиваем" себя временем в телефоне, что неизбежно приводит к появлению неприятных ощущений, что уж говорить о метеозависимости.

Однако многие не любят принимать лекарства от головной боли - кто-то из-за нежелания задействовать "тяжелую артиллерию", другие из-за аллергии, вариантов может быть очень много. Мы решили разобраться, чем можно быстро снять головную боль, не прибегая к лекарственным препаратам.

Что надо сделать чтобы не болела голова без таблеток: советы врачей

Существует несколько способов, как избавиться от головной боли за 5 минут без таблеток. Расскажем подробнее о каждом из них:

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Первое, что приходит на ум - массаж . Начинайте легкими круговыми движениями массировать область лба, постепенно продвигаясь к затылку. После этого перейдите к зоне ушей и шеи.

. Начинайте легкими круговыми движениями массировать область лба, постепенно продвигаясь к затылку. После этого перейдите к зоне ушей и шеи. Отлично справляется с головной болью свежий воздух . Да, все настолько просто. Если чувствуете недомогание, возьмите передышку и прогуляйтесь на улице - даже 15 минут существенно улучшат ваше состояние. Если выйти не удается, откройте окно или побудьте на балконе.

. Да, все настолько просто. Если чувствуете недомогание, возьмите передышку и прогуляйтесь на улице - даже 15 минут существенно улучшат ваше состояние. Если выйти не удается, откройте окно или побудьте на балконе. Не стоит забывать и о еде. Частой причиной головной боли является дефицит жидкости и снижение уровня глюкозы в крови. Что делать если болит голова, а таблетки не помогают? Попробуйте съесть что-то горячее - к примеру, кашу, суп или бульон, и выпить негазированной воды .

Главное помнить, что очень часто головная боль возникает от переутомления. Соблюдайте режим сна и не пренебрегайте отдыхом.

Как убрать головную боль - народные средства

Если у вас болит голова - что выпить расскажем дальше. Готовы поспорить, вы искали ответ на этот вопрос в интернете и часто находили лишь ссылки на медицинские препараты. Однако можно обойтись и без лекарств. Наши бабушки советуют выпить чашку горячего чая с добавлением щепотки корицы. Но помните, что это - сильный аллерген, поэтому вариант подойдет не всем. Хорошей альтернативой станет мята, имбирь или лимон - попробуйте пожевать их, и боль снимет, как рукой.

Болит голова - что делать без таблеток

Если у вас сильно болит голова, таблетки не помогают, а времени на сон нет, советуем выпитьчай, кофе или любой напиток, содержащий кофеин. Но такой метод сработает лишь в том случае, если вы сделаете это сразу после появления первых симптомов.

Что помогает от сильной головной боли, так это холодный компресс. Этот способ поможет справиться с недомоганием, вызванным перенапряжением. Вам понадобится смоченная в холодной воде салфетка. Также можете завернуть в полотенце лед - этот вариант не подпортит ваш макияж. Подержите компресс 10-15 минут, приложив к вискам и шее, это поможет сузить кровеносные сосуды и облегчит боль.

Однозначно не рекомендуем прикладывать к голове лед, не завернув его в плотную ткань, поскольку рискуете вызвать спазм. После небольшого облегчения головная боль вернется с новой силой.

Что делать, если болит голова в домашних условиях

Если головная боль застала вас дома, можете прилечь поспать. Даже час сна может пойти на пользу. Еще один отличный вариант - теплый душ или ванна. Все дело в том, что часто причиной головной боли является спазм мышц. Теплая вода легко справится с напряжением. Кроме того, можно принять контрастный душ, но будьте аккуратны, ведь с непривычки можете подхватить простуду.

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