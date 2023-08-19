Рассказываем, как курица несёт яйца без петуха и нужен ли самец в курятнике.

Большое количество людей, живущих в частных домах и имеющих свое хозяйство, разводят кур. Это логично, ведь в таком случае можно обеспечить себя яйцами и мясом на целый год. УНИАН выяснил, дает ли курица яйца без петуха и какой смысл в его присутствии.

Можно ли держать несушек без петуха - точный ответ

Для того чтобы понять, как куры несут яйца без петуха и чем они отличаются, важно знать о строении организма птицы. Забегая вперед, скажем, что даже если самца в курятнике нет, яйца вы получите, но подходят они только в пищу - не для размножения.

Петух нужен в курятнике только для того, чтобы оплодотворить яйца, из которых потом вылупятся цыплята.

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Сама по себе курица от природы наделена уникальной функцией организма - яйцекладом, который будет "работать" вне зависимости от наличия или отсутствия петуха.

Яйцо формируется так:

сначала появляется желток;

он постепенно обрастает белком;

в последнюю очередь покрывается скорлупой.

То есть, такие яйца отличаются от оплодотворенных только одним - в них нет зародыша. Они все так же полезны, имеют тот же химический состав, могут быть с насыщенным желтком (из-за богатого рациона курицы). Решать, какие яйца лучше - с петухом или без, нужно, исходя из ваших личных целей.

Зачем нужен петух в курятнике - интересный нюанс

Те, кто занимается птицеводством, утверждают, что самец курочкам все-таки необходим. Они заметили уникальную деталь - наличие петуха в курятнике становится, своего рода, мотивацией для куриц, они начинают чаще нестись. Если курица сидит на яйцах без петуха, не переживайте - это нормально, никаких зародышей внутри яиц не будет, им просто неоткуда взяться.

Но если вы не планируете разводить птиц, то лучше петуха из куриного общества убрать, потому что:

самец может клевать и даже убивать куриц;

он в состоянии украсть у них корм;

если петух слаб духом и не подходит курицам, он станет изгоем и даже, возможно, будет бит.

Неопытные начинающие птицеводы не всегда умеют правильно выбирать петуха, который, не почувствовав себя хозяином или решив, что человек претендует на его место, может начать проявлять агрессию не только к вам, но и к несушкам. По этой причине лучше не экспериментировать и, если яйца вам нужны только, как продукт, отказаться от покупки петуха.

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