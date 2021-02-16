Мужчина решил переночевать в колодце теплотрассы.

В Киеве коммунальщики заварили люк, в котором спал бездомный мужчина.

Читайте такжеБольше штрафов: в Киеве с понедельника заработает дорожная камера с новой функциейОб этом пишут Вартові Еспресо.

В полицию Киева сообщили, что в Днепровском районе мужчина оказался в ловушке.

Он решил переночевать в колодце теплотрассы.

Когда мужчина спал, вероятно, коммунальщики заварили люк. Он вызвал подмогу и его вытащили из ловушки.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН