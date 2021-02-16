Мужчину вытащили из ловушки / фото УНИАН
В Киеве коммунальщики заварили люк, в котором спал бездомный мужчина.
Читайте такжеБольше штрафов: в Киеве с понедельника заработает дорожная камера с новой функциейОб этом пишут Вартові Еспресо.
В полицию Киева сообщили, что в Днепровском районе мужчина оказался в ловушке.
Он решил переночевать в колодце теплотрассы.
Когда мужчина спал, вероятно, коммунальщики заварили люк. Он вызвал подмогу и его вытащили из ловушки.
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