В Киеве пункт обогрева по улице Жмаченко, 20, открытый евангельской церковью «Христианская надежда», круглосуточно работает для всех, кому негде согреться во время морозов.

Как заявляют в церкви, каждый, кто в этом нуждается, может получить здесь горячую еду и напитки, теплую одежду и обувь и медицинскую помощь.

Как сообщалось, 15 января в Борщаговском районе столицы от переохлаждения умер мужчина – гражданин Индии, работавший дворником.

Также в больницы регулярно попадают люди с признаками обморожения. Евангельская церковь "Христианская надежда" постоянно занимается людьми, которые попали в трудное положение, в частности, организовала пункт раздачи еды и одежды в районе столичного рынка «Юность».

В ближайших планах церкви – создание городка доброты и милосердия, который позволит оказывать социальную и медицинскую помощь большему количеству нуждающихся.

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Автор: УНИАН