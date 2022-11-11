Для получения частичной компенсации необходимо заполнить заявление и подать пакет документов в районные в городе Киеве государственные администрации.

Киевсовет утвердил Городскую целевую программу частичного возмещения стоимости закупки электрогенераторов и любых независимых приборов альтернативного питания для обеспечения потребностей ОСМД, ЖСК города Киева во время подготовки отопительного сезона 2022-2023 годов. Об этом сообщает сайт Киевского городского совета.

Соответствующее решение принято с целью снижения финансовой нагрузки на объединения совладельцев многоквартирных домов, которые будут покупать генераторы на случай отключений электроэнергии.

"В связи с введением военного положения в Украине была разработана городская целевая программа для обеспечения ОСМД независимыми приборами альтернативного питания электроэнергии, а также снижения финансовой нагрузки на совладельцев домов. Объединения совладельцев многоквартирных домов смогут покупать генераторы для собственных нужд, а город будет компенсировать 75% расходов", – говорится в сообщении.

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Для получения частичной компенсации необходимо заполнить заявление и подать пакет документов в районные в Киеве государственные администрации.

Ранее сообщалось, что по инициативе Виталия Кличко в следующем году более чем на 1 млрд гривен вырастет помощь социально уязвимым группам населения столицы. Увеличение размера выплат от города почувствуют около 100 тысяч киевлян.