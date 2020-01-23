Массовые прорывы теплосетей в Киеве: Ткаченко рассказал о причинах и путях решения проблемы (видео)

Александр Ткаченко утверждает, что Киев превратился в сплошное «минное поле».

Народный депутат Александр Ткаченко прокомментировал последние инциденты со столичными теплосетями, рассказал об их причинах и назвал пути решения проблемы.

Мыслями об этом он поделился в своем видеоблоге.

«Когда нам говорят, что летом не будет горячей воды, или даже на полгода, то обещают, что трубы обязательно отремонтируют. Впрочем, этой зимой мы узнали, куда она девается, и ее было много», - рассказывает Ткаченко.

Он говорит, что Киев превратился в сплошное «минное поле», назвав последние коммунальные аварии в столице.

«Теремки, Донецка, Шулявка и конечно же Лыбедская (ТРЦ Ocean Plaza) – только за неделю в Киеве произошло четыре прорыва теплосетей. Говорите, трубы изношены?»,- ставит риторический вопрос нардеп.

Ткаченко рассказал о прорыве трубы на Теремках.

«Все начиналось с того, что 18 лет назад КГГА передала в аренду наши сети частной компании «Киевэнерго», которая принадлежит олигарху Ахметову. С того времени за амортизацию коммуникаций киевляне платили исправно каждый месяц, но ремонт труб они (представители компании – ред.) почему-то «забыли» сделать. И уже в 2018 году теплосети вернули обратно городу, то они были в том же состоянии и претензий у мэра (Виталия Кличко, - ред.) не возникало, а вот вернуть прибыльные электросети почему-то «забыли», и они до сих пор пополняют карманы, в том числе игроков «Шахтера», - рассказал Ткаченко.

Нардеп утверждает, что в Киеве более 80% теплосетей изношены и прорвать может в любой момент.

«Это свыше 2 тысяч километров теплосетей – это как от Киева до Брюсселя. При этом киевляне исправно продолжают платить за ремонты теплосетей, да еще и капитальный, которого так и не видно. Дополнительные проблемы создает еще и хаотичная застройка столицы. Система теплосетей перегружена, поэтому и не удивительно, что прорывы стали традицией», - отметил он.

Ткаченко рассказал, как нужно решать эту проблему.

«Нужно срочно провести аудит труб и начинать делать капитальный ремонт. Цена вопроса – 15 миллиардов гривень, но эти деньги найти реально. 7,5 миллиардов – это собственно долг ДТЭКа за ремонт труб, забрать у Ахметова прибыльные электросети и доход от них пустить на ремонт труб плюс грантовые и кредитные вливания позволят обновить систему по уже за 5 лет»,- рассказал нардеп.

Также он подчеркнул на необходимости установить счетчики, чтобы киевляне не платили за одну услугу дважды.

«Необходимо создать наблюдательные советы в компаниях-монополистах "Киевводоканале" и "Киевэнерго". Время вернуть город киевлянам», - подытожил Ткаченко.

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Как сообщал УНИАН, 13 января в Киеве возле Лыбедской площади из-за прорыва магистрального трубопровода теплоснабжения произошла утечка горячей воды на дорогу и подтопление первого этажа и подвального помещения ТРЦ Ocean Plaza.

В КГГА сообщили, что по состоянию на 14 января пять человек, пострадавших в результате аварии, находились в больнице. В целом за помощью обратились 11 человек, шестеро из них в госпитализации не нуждались.

Что касается возмещения ущерба потерпевшим, заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сказал, что с каждым случаем власть будет решать индивидуально.

15 января в «Киевтеплоэнерго» сообщили о завершении работ по замене участка трубопровода, на котором произошел прорыв.

В КК «Киевтеплоэнерго» создали специальную комиссию по рассмотрению обращений граждан по поводу ущерба здоровью в результате повреждения магистрального трубопровода на улице Антоновича, вблизи ТРЦ Ocean Plaza. Комиссия будет работать с 17 до 31 января.