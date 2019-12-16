В Киеве СБУ разоблачила схему хищения 20 миллионов на программе «Электронная столица»
Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм хищения средств городского бюджета должностными лицами одного из коммунальных предприятий Киевской горгосадминистрации.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как стало известно УНИАН, речь идет о КП КГГА «ГИВЦ», которые, в сговоре с руководством ИТ-компании, фальсифицировали разработку программного обеспечения и присвоили средства государственного бюджета на общую сумму более 20 млн гривен, выделенных в рамках целевой программы информатизации «Электронная столица».
Так, досудебным расследованием установлено, что компания – победитель тендера на разработку программного обеспечения для информатизации жилищно-коммунального обслуживания в г. Киеве, в 2018 году под видом разработанного на заказ, поставила к КП КГГА «ГИВЦ» уже существующее программное обеспечение, которое используется коммунальными предприятиями г. Киев еще с 2017 года, а разработку дополнительных модулей к нему согласно условий договора – сфальсифицировала.
При этом, находясь в сговоре с руководством компании-разработчика, должностные лицу лица коммунального предприятия подделали документы о проведенных приемочных испытаниях и перечислили злоумышленникам денежные средства в размере более 20 млн гривен за программное обеспечение, которое согласно проведенных экспертиз не содержит никакого программного кода и функционала.
По данному факту директору КП КГГА «ГИВЦ» Козубскому В.М., заместителю директора КП КГГА «ГИВЦ» Перевознику А.П. и директору фирмы-разработчика ООО «Украинские бизнес коммуникации» Бургомистренко Е.А. сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.