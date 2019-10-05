Уже завтра "непризнанные" автомайдановцы планируют акцию протеста.

Мэра Виталия Кличко заподозрили в финансировании фейкового автомайдана, от которого открестились в настоящем ВГО «Автомайдан».

Об этом сообщает Телеграмм-канал «Легитимный».

Речь идет о финансировании одиозной группы «Зозуля-Коба-Бондаренко», которая создала новую организацию «Автомайдан-Киев». Как известно, участники этой группы были внесены в черный список канонического ВГО “Автомайдан”. Причина проста - участие в проплаченых окружением экс-президента Порошенко акциях.

Уже завтра "непризнанные" автомайдановцы за деньги Кличко планируют акцию против планов президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе в контексте "формулы Штанмайера".

"Поскольку "формула Штанмайера" Кличко безразлична, то истинная цель этой акции не протест против формулы, а попытка легализации нового игрока на рынке уличных активистов под национальным инфоповодом. В будущем Кличко планирует с их помощью раскачивать обстановку в Киеве и торпедировать своих оппонентов от "Слуги народа"", - говорится в сообщении.

При этом настоящая ВГО “Автомайдан” уже сообщила на своей странице фейсбук о том, что эта организация - фейк.