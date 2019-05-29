В киевском метро начали отключать автоматы по продаже жетонов

До полного отказа от жетонов в метро остается 155 дней.

До полного отказа от жетонов в Киевском метрополитене осталось 155 дней, в связи с этим на станциях начали отключать автоматы для продажи жетонов.

Читайте такжеОплатить проезд со скидкой в метро можно с помощью бесконтактной банковской карты

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в соцсети.

"До #безжетонов осталось 155 дней и наша техника направляется на более чем заслуженный отдых) Спасибо, что уже пользуетесь современными средствами оплаты, экономя свое время и средства. Напоминаем, что при пополнении карты метро на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн, а после использования поездок вы можете вернуть карточку в кассу и получить залоговую стоимость. Для разовой поездки можно воспользоваться бесконтактной банковской картой на желтом турникете или приобрести карточку на одну поездку", - указывается в сообщении.

Также представители метрополитена напомнили о запуске системы единого билета Kyiv Smart Card. Турникеты с соответствующими пометками уже работают на всех станциях, а приобрести новое средство оплаты можно на центральных станциях метро.