В киевском метро установят табло обратного отсчета времени до прибытия поездов

Киевсовет поручил коммунальному предприятию "Киевский метрополитен" установить табло и совместно с КГГА определить объем необходимого финансирования.

В киевском метрополитене установят табло обратного отсчета времени до прибытия поездов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали сегодня 73 из 84 депутатов Киевсовета.

Согласно решению, коммунальному предприятию «Киевский метрополитен» поручено осуществить необходимые организационно-правовые действия по установлению на станциях табло обратного отсчета времени до прибытия поезда.

КГГА поручено совместно с метрополитеном решить вопрос финансирования мероприятий.

В пояснительной записке к проекту решения отмечается, что реализация данного решения потребует дополнительных расходов из городского бюджета.

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«Реализация этого проекта осуществляется в пределах бюджетного финансирования КП «Киевский метрополитен». Объем средств, необходимый для реализации данной инициативы, будет определен после разработки проектно-сметной документации по установлению на станциях метро табло обратного отсчета времени до прибытия поезда», - говорится в документе.

По словам соавтора проекта решения, депутата Киевсовета Святослава Кутняка, киевская община неоднократно обращала внимание властей на необходимость введения соответствующего сервиса по информированию пассажиров метрополитена об ожидаемом времени прибытия поезда. Так, в 2015 году была зарегистрирована соответствующая электронная петиция, которая собрала более 10 тысяч подписей. Однако она была отклонена по мотивам отсутствия надлежащего финансирования, отметил он.