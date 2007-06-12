Дальнейшее распространение СПИДа может привести к снижению общего благосостояния в Украине на 8%

Дальнейшее распространение ВИЧ/СПИДа в Украине (в зависимости от сценария: оптимистический, пессимистический) может привести к снижению роста ВВП на 1-6%, объема инвестиций - на 1-9%, общего благосостояния – на 2-8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегдня на пресс-конференции заявил директор регионального представительства Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Пол БЕРМИНГХЕМ со ссылкой на результаты исследования, проведенного ВБ совместно с МБФ «Международный альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» «Социально-экономические последствия ВИЧ/СПИД в Украине».

П.БЕРМИНГХЕМ отметил, что проблема ВИЧ/СПИДа может в среднесрочной и долгосрочной перспективах оказать большое влияние на развитие Украины.

При этом он подчеркнул, что если на сегодняшний день в Украине зарегистрировано 410 тысяч ВИЧ-инфицированных (1,4% взрослого населения страны), то в зависимости от того, будут ли применяться какие-либо меры по борьбе с эпидемией, общее количество инфицированных к 2014 году может достичь 820,4 тысяч человек.

П.БЕРМИНГХЕМ также выразил обеспокоенность в связи с распространением ВИЧ/СПИДа среди молодых женщин (в возрасте от 20 до 34 лет). Результаты исследования показали, что молодые женщины более уязвимы, чем молодые мужчины: уровень заболеваемости среди женщин в возрасте от 20 до 24 лет – 0,88%, среди мужчин того же возраста – 0,5%. По подсчетам ВБ, к 2014 году лица в возрасте 20-34 года будут составлять три четверти всех ВИЧ-новоинфицированных, при этом половина их них будут женщины.

В связи с распространением СПИДа неблагоприятная демографическая ситуация ухудшится: без учета заболеваемости СПИДом, из-за низкого коэффициента фертильности (коэффициент, выражающий отношение числа рождений к численности женщин репродуктивного возраста), население Украины к 2014 году сократится до 44,2 млн. человек; с учетом СПИДа, Украина потеряет еще 300-500 тыс. (до 43,9-43,7 млн. человек). П.БЕРМИНГХЕМ подчеркнул, что СПИД влияет на все субъекты экономики государства – домохозяйства, предприятия и правительство, и последствия его распространения отразятся на многих аспектах: это более высокий уровень смертности и заболеваемости, уменьшение предложения, результативности и продуктивности труда, потеря инвестиций.

По данным исследований, эпидемия может оказать серьезное негативное влияние, прежде всего, на такие трудоемкие отрасли как сельское хозяйство и горная промышленность, в частности, в связи с тем, что данные виды деятельности сосредоточены в южных и восточных регионах, где вопрос распространения ВИЧ/СПИДа стоит особо остро. Наиболее поражены эпидемией южные и юго-восточные области – Донецкая, Днепропетровская, Одесская и Николаевская. В этих регионах проживает 25% населения Украины, при этом, по подсчетам ВБ, к 2014 году их доля в общем количестве случаев инфицирования ВИЧ составит 36-43% (Донецкая – 13-19%, Одесская – 10-14%), а в плане уровня годовой смертности от СПИДа – 31-38%.

Относительно проекта «Контроль за туберкулезом и ВИЧ/СПИДом в Украине» стоимостью 60 млн. долл., который начал реализовываться в январе 2004 года, П.БЕРМИНГХЕМ отметил, что с учетом того, что проект не достиг запланированных целей и при этом его реализация должна завершиться в июне 2007 года, руководство ВБ начало переговоры с правительством Украины о возможном продлении проекта.