Лимит страховых выплат во время ДТП в Украине могут увеличить - соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.
Как передает ТСН, проект закона №5198 предусматривает внесение изменений в статью 9 закона "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Изменения предусматривают установление лимита страховой выплаты за ущерб имуществу по ДТП в 30 минимальных зарплат, а за вред жизни и здоровью - 60 "минималок".
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Действующие сейчас размеры выплат предусматривают максимальную страховую компенсацию за причинение вреда здоровью в размере 360 тысяч гривень, за ущерб имуществу - 180 тысяч. В случае, если общий размер вреда по одному страховому случаю превышает пятикратную страховую сумму, возмещение каждому потерпевшему пропорционально уменьшается.
Как уточняется, на данный момент в Украине выплаты по автогражданке за причинение вреда жизни и здоровью составляют 260 тысяч гривень, а за вред имуществу - 130 тысяч гривень. Эти цифры не "привязаны" ни к одному показателю и действуют с 2019 года.
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