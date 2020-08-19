Убытки страховых компаний от пандемии выросли почти до $25 миллиардов

Общая сумма убытков остается ниже, чем большинство опубликованных оценок рыночных потерь, которые варьируются от $30 до $80 млрд.

Зарегистрированные убытки крупнейших мировых страховых и перестраховочных компаний, связанные с COVID-19, увеличились почти на 23% до $24,8 млрд.

Об этом сообщает Forinsurer со ссылкой на данные, собранные компанией PeriStrat LLC.

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В своем анализе PeriStrat отмечает, что общая сумма убытков остается ниже, чем большинство опубликованных оценок рыночных потерь, которые варьируются от $30 до $80 млрд.

Компании с самыми серьезными убытками

В число компаний, получивших самые большие публичные убытки, входят Lloyd's of London на сумму $3,65 млрд (средняя точка диапазона рыночных убытков), Swiss Re на $2,5 млрд и AXA на $1,7 млрд. Далее следуют Munich Re ($1,66 млрд.), Chubb ($1,37 млрд.), Zurich ($750 млн), Allianz ($724 млн) и SCOR ($530 млн).

Данные, собранные PeriStrat показывают, что Lloyd остается на первом месте со средним показателем в $3,65 млрд, за ним следуют FM Global (общие сублимиты) с $3 млрд, Swiss Re $2,5 млрд, Munich Re с $1,776 млрд, AXA - $1,47 млрд, Allianz - $1,415 млрд, а Chubb - $1,37 млрд.

Как отмечает PeriStrat, обновленная информация была доступна по Цюриху (750 млн долларов), QBE (600 млн долларов), Talanx и Enstar (46,9 млн долларов).

Общие потери рынка и судебные решения

Аналитики признали, что общие потери рынка будут во многом зависеть от результатов судебных постановлений о приостановлении деятельности (BI). В Великобритании FCA в настоящее время добивается решения суда общей юрисдикции по этому вопросу, но результат все еще остается открытым.

Между тем, в США остается неясным, может ли вмешательство политиков вынудить страховщиков отреагировать на претензии COVID-19 BI.

Страховка за коронавирус

Кабинет министров Украины готовится представить порядок страховых выплат семьям погибших медиков и тех, кто получил инвалидность вследствие противодействия COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, выплаты будут осуществлять в зависимости от того, заразился ли медик при непосредственной работе с больными COVID-19, или при других обстоятельствах.

Речь идет, среди прочего, о выплатах 1 млн 576 тыс. грн семьям медицинских работников в случае их смерти от коронавируса, которым они заболели при исполнении профессиональных обязанностей; 210 тыс. грн, если медик заболел и умер не во время работы с больными COVID-19, а также о выплатах в случае получения инвалидности вследствие заболевания медика коронавирусной инфекцией.

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Автор: Елена Коваленко