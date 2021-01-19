Эксперты считают, что риск прерывания бизнеса, связанный с пандемией, в большей степени эндогенный и не подчиняется «законам природы».

Эксперты перестраховочной компании SCOR пришли к выводу, что пандемии не подлежат страхованию из-за того, что страховщики не в состоянии покрыть такую кумуляцию риска и накопления убытков, что еще более усугубляется глобальным характером пандемического риска.

Читайте такжеУбытки страховщиков от коронавируса превысили $100 миллиардовКроме того, географическая диверсификация портфелей рисков неэффективна и фактически усугубляет накопление убытков для глобальных перестраховщиков, предупреждает SCOR.

Перестраховщик также считает, что риск прерывания бизнеса, связанный с пандемией, в большей степени эндогенный и не подчиняется «законам природы».

Это очень сильно зависит от конкретных мер, принимаемых правительствами для сдерживания распространения коронавируса. Операционные убытки, понесенные предприятиями, в основном связаны с этими карантинными мерами и ограничениями, которые в итоге ограничили или остановили коммерческую деятельность.

Эксперты SCOR заявляют, что эта опасность делает невозможным оценку рисков и расчет страховых премий.

Другая причина того, почему это нестрахуемый риск - это связь риска с потенциальными проблемами избирательности и морального риска. Только компании в наиболее пострадавших секторах будут покупать страховую защиту, если она не является обязательной, что может вызвать вопросы у участников страхового рынка.

Обязательное страхование поставило бы компании в таких секторах, как электронная коммерция, в несправедливое положение, поскольку они не обязательно выиграют от получения страховой защиты, не имея физических магазинов, передает Фориншурер.

В этом случае покрытие расходов на изоляцию третьими сторонами (страховщиками) создаст очевидную проблему морального риска для правительств, которые больше не будут брать на себя экономические издержки принимаемых ими решений. SCOR считает, что ответственность за покрытие стоимости экономических последствий такого серьезного кризиса лежит на правительстве с помощью механизмов перераспределения, которые распределяют затраты на всех экономических агентов и даже на несколько поколений.

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Автор: УНИАН