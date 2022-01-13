Традиционный вид страхования грузов расширяется. Страховая компания "ИНГО" сообщила, что отныне будет страховать и контейнеры, количество которых стремительно растет во всем мире и в частности в Украине. Контейнеры могут быть застрахованы как от повреждений, так и от полной физической утраты из-за внешних случайных событий, например, пожара, смыв за борт волной, повреждения в порту или ДТП во время транспортировки по суше.

Согласно данным консалтинговой компании по морским исследованиям Drewry, в течение последних 1,5 лет на море было потеряно рекордное количество контейнеров – более 5 тыс. Это втрое больше, чем ежегодные убытки в течение 2008-2019 гг.

"Если содержимое контейнера на случай потери защищается стандартным полисом страхования груза, то повреждение самого контейнера – нет", – отмечает Анна Мачинская, старший специалист департамента андеррайтинга компании "ИНГО". – "Поэтому мы разработали специальный страховой продукт, который компенсирует финансовые потери от повреждения или полной гибели именно контейнера", – добавила она.

На стоимость полиса влияют тип и стоимость контейнеров, их количество, а также география перевозки. Контейнеры можно застраховать как на время отдельной перевозки, так и на определенный период.

По оценкам экспертов, такая услуга в страховании особенно должна заинтересовать экспедиторов и операторов мультимодального транспорта, которые в соответствии с новым законодательством обязаны нести ответственность за имущество в их распоряжении как на наземной части перевозки в порт отправления, так и на морском плече.

АО "Страховая компания "ИНГО" работает на рынке страхования с 1994 года. Имеет 29 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам. Компания входит в перечень крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам выплат страховых возмещений.