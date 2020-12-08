Значительный рост количества больничных листков наблюдается с осени.

По оперативным итогам ноября 2020 года, Фонд социального страхования Украины принял на финансирование листки нетрудоспособности, выданные в связи с травмой или болезнью, в том числе COVID-19, на сумму 1,8 млрд гривень.

Читайте такжеФонд соцстрахования профинансировал выплаты семьям умерших от коронавируса медиковКак сообщила пресс-служба Фонда, это на 0,6 млрд грн, или 50% больше, чем в октябре.

"Выплаты соответствующих пособий осуществляются Фондом вовремя и в полном объеме. Всего в прошлом месяце в Фонд предоставлен на оплату 565,2 тыс. листков нетрудоспособности против 395,4 тыс. в октябре. Значительный рост количества больничных листов наблюдается Фондом с осени и связан с сезонным распространением респираторных болезней, увеличением потребности в уходе за больными детьми, изоляцией от COVID-19 контактных лиц, а также заболеваний работников коронавирусной болезнью", - говорится в сообщении.

*** В октябре по сравнению с сентябрем расходы Фонда на компенсацию застрахованным лицам утраченного за время лечения заработка выросли на 38,7% или на более 0,3 млрд грн.

С начала года пособия по временной потере трудоспособности начислены Фондом для почти 2,1 млн человек, из которых более 56 тысяч - в случае изоляции от COVID-19.

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Автор: Леся Лещенко