МИД настаивает на продлении срока действия полисов украинцев, застрявших за границей

У украинцев за границей завершаются сроки действия полисов страхования.

Министерство иностранных дел Украины проведет консультации с ключевыми страховыми компаниями о продлении срока действия полисов страхования украинцев, которые застряли за границей в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Читайте такжеКабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на 500 млн гривень для поддержки потерявших работу гражданКак передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

«Мы обнаружили проблему, которая начала проявляться у наших граждан за границей - это завершение срока действия полисов страхования, то есть люди выезжали и покупали страховки, но на определенный период времени, сейчас этот срок истек, но они все-таки еще находятся за границей», - отметил он.

В связи с этим Кулеба поручил коллегам из МИД провести консультации с ключевыми страховыми компаниями, обслуживающими украинских туристов, которые застряли за границей, для того, чтобы им были продлены сроки действия их страховых полисов в связи с форс-мажорными обстоятельствами на тот срок, который они там будут находиться.

Как сообщал УНИАН, в посольства и консульств Украины за границей обратились 15369 граждан, из них 6230 граждан готовы оставаться там, где они находятся и ждать завершения карантина. 8850 украинцев настаивают на возвращении в Украину.