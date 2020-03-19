Страховая компания "ИНГО Украина" на время карантина перешла на частично удаленную работу

В "ИНГО Украина" пояснили, что специалисты и сервисы компании будут максимально доступны онлайн с помощью электронных каналов.

Страховая компания «ИНГО Украина» в период карантина, введенного в рамках мер, направленных на противодействие распространению в стране коронавируса, продолжает работать и выполнять свои обязательства в полном объеме, однако переходит на режим частичной удаленной работы.

Об этом сказано на сайте компании.

"Это означает, что специалисты и сервисы компании будут максимально доступны онлайн с помощью электронных каналов. Просим минимизировать, а по возможности вообще избегать личных визитов в офисы страховой компании", - сказано в сообщении.

В частности, компания рекомендует клиентам воспользоваться интернет-магазином «ИНГО Украина» https://shop.ingo.ua/ для получения консультации или предложения по страхованию по ОСАГО (Автогражданке), КАСКО, туристическому и медицинскому страхованию.

"Специалисты компании подготовят предложение на страхование и отправят полис на электронную почту. Договоры медицинского страхования и КАСКО могут быть отправлены с помощью почтовых служб доставки", - отмечается в сообщении.

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В свою очередь, оформить, пролонгировать и оплатить договор страхования по услугам ОСАГО, Квартира Экспресс, туристический полис можно в личном кабинете клиента "ИНГО Украина" https://cabinet.ingo.ua/, где также можно делать очередные платежи и получать индивидуальные предложения.

Оплатить другие договоры страхования (классическое страхование имущества, страхование от несчастного случая, медицинское страхование, страхование ответственности и т.д.) можно с помощью платежной платформы Portmone.

Также в компании уточнили, что для получения возмещения самостоятельно потраченных средств необходимо присылать документы по почте или службами экспресс-доставки документов (за счет застрахованного лица) по адресу: ул. Бульварно-Кудрявская, 33, г. Киев, 01054.

Граждане, имеющие медстраховку, которые посещали медицинское учреждение и оплатили его услуги самостоятельно, могут предоставить оригиналы документов на возмещение любой почтовой службой.

"В случае обращения в контакт-центр застрахованного лица, заболевшего в течение двух последних недель во время нахождения за пределами Украины, или с жалобами, похожими на симптомы коронавируса, ему будет организован вызов скорой государственной медицинской помощи 103 для транспортировки в специализированное медицинское учреждение и последующей диагностики. Страховая компания, как всегда, будет организовывать своим клиентам весь спектр необходимой и соответствующей программы страхования медицинской помощи до момента установления диагноза COVIND-19", - сказано в сообщении.

В то же время, в страховой компании просят всех вернувшихся из-за границы клиентов, которые во время пребывания там получали медицинскую помощь, согласованную с ассистирующей компанией, и оплатили ее сами, присылать оригиналы документов на возмещение любой почтовой службой.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а также с 18 марта ввести запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

Кроме того, с 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.

Справка УНИАН. Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» имеет 25-летний опыт работы на рынке и входит в группу крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам страховых возмещений.

Компания имеет 28 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам.