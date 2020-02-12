Онлайн страхование недвижимости: СМИ рассказали о преимуществах нового формата
В некоторых странах страхование недвижимости является обязательным. Приобретая жилье, его должны застраховать граждане Японии, Румынии, Голландии, Дании, Бельгии, Норвегии, Франции, Испании и Швейцарии.
Принудительное страхование впоследствии становится полезным: при частичной или полной потере имущества есть возможность получить достойную компенсацию. Об этом пишут "Волынские Новости".
Несмотря на стремительное развитие страхового рынка и широкий выбор страховых компаний и продуктов, в Украине страхование недвижимости не входит в список обязательных. Более того, этот продукт не очень популярен среди населения.
Еще совсем недавно страхование недвижимого имущества было хлопотливым и долгим процессом, который требовал обязательных встреч с агентом, составления и подписи договора. Обязательным условием была оценка имущества.
Читайте такжеРада поддержала введение обязательного страхования ответственности ресторанов
Сегодня процедура страхования имущества очень упростилась. Процесс страхования полностью перешел в формат онлайн. Чтобы купить страховку, необходимы:
- девайс с доступом в интернет;
- карточка с достаточной для оплаты суммой полиса;
- данные страхователя, паспорт и прописка;
- адрес жилья, подлежащего страхованию.
При этом не обязательно быть собственником застрахованного жилья: можно купить страховку для арендованного помещения.
Преимущества онлайн страхования недвижимости:
- 100% онлайн процесс выпуска страхового полиса. Диджитал оформление и оплата, получение полиса — по электронной почте.
- Скорость — процедура занимает 10 минут.
- Удобство — нет необходимости вызывать независимого оценщика, а затем посещать офис страховой компании.