Онлайн страхование недвижимости: СМИ рассказали о преимуществах нового формата

Еще совсем недавно страхование недвижимого имущества было хлопотливым и долгим процессом.

В некоторых странах страхование недвижимости является обязательным. Приобретая жилье, его должны застраховать граждане Японии, Румынии, Голландии, Дании, Бельгии, Норвегии, Франции, Испании и Швейцарии.

Принудительное страхование впоследствии становится полезным: при частичной или полной потере имущества есть возможность получить достойную компенсацию. Об этом пишут "Волынские Новости".

Несмотря на стремительное развитие страхового рынка и широкий выбор страховых компаний и продуктов, в Украине страхование недвижимости не входит в список обязательных. Более того, этот продукт не очень популярен среди населения.

Еще совсем недавно страхование недвижимого имущества было хлопотливым и долгим процессом, который требовал обязательных встреч с агентом, составления и подписи договора. Обязательным условием была оценка имущества.

Читайте такжеРада поддержала введение обязательного страхования ответственности ресторанов

Сегодня процедура страхования имущества очень упростилась. Процесс страхования полностью перешел в формат онлайн. Чтобы купить страховку, необходимы:

- девайс с доступом в интернет;

- карточка с достаточной для оплаты суммой полиса;

- данные страхователя, паспорт и прописка;

- адрес жилья, подлежащего страхованию.

При этом не обязательно быть собственником застрахованного жилья: можно купить страховку для арендованного помещения.

Преимущества онлайн страхования недвижимости: