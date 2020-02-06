Рада поддержала введение обязательного страхования ответственности ресторанов

В парламенте считают, что принятый в первом чтении законопроект должен улучшить ситуацию в ресторанном бизнесе.

Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила законопроект №2136 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно ресторанного хозяйства)".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 316 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Так, проект закона предусматривает замену понятия "общественное питание" на "ресторанное хозяйство", а также увеличение штрафов за продажу алкоголя в непредусмотренных для этого местах с 6 тысяч до 41 тысячи гривень.

Также, вводится обязательное страхование гражданской ответственности субъектов хозяйствования в сфере ресторанного бизнеса. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, это поможет пострадавшим клиентам ресторанов, например в случае отравления. "Обязательное страхование, поможет страхователям преодолеть те финансовые трудности, которые могут иметь место после наступления страхового случая", - сказано в пояснительной записке.

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Представляя законопроект, первый заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Сергей Тарута отметил, что он должен улучшить ситуацию в ресторанном бизнесе.

"Во-первых, он изменяет понятие "общепита" и предусматривает унификацию законодательства относительно того, чтобы заменить общественное питание на ресторанное. Во-вторых, он дает возможность увеличить штрафы за незаконный разлив алкогольных напитков в местах, которые не предусмотрены этим законом. Сегодня этого около 6000 гривен, предусматривается 41 тысяча. Третье, что предлагается в законопроекте, - добровольное страхование", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в марте 2018 года Верховная Рада приняла закон, который предоставляет право органам местного самоуправления устанавливать запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время, а также разрешает штрафовать торговые заведения в связи с нарушением правил продажи алкоголя.