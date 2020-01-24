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Фонд соцстрахования посчитал сумму выплат по больничным в прошлом году

12:56, 24 января 2020
Страхование
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Спецпроект
Общая сумма выплат составляет 9,9 млрд грн / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.

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"По итогам 2019 года средний размер пособия по больничным от Фонда социального страхования Украины составлял 281,4 грн за каждый день болезни. Это на 26% больше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом в прошлом году на финансирование помощи по временной потере трудоспособности было направлено 9,9 млрд гривен. Выплаты получили почти 2,2 млн работающих украинцев.

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