Фонд соцстрахования посчитал сумму выплат по больничным в прошлом году

В целом в прошлом году на финансирование пособий по временной потере трудоспособности было направлено 9,9 млрд гривень.

По итогам 2019 года среднедневной размер выплат по больничным в Украине увеличился на 26%. Общая сумма выплат составила 9,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.

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"По итогам 2019 года средний размер пособия по больничным от Фонда социального страхования Украины составлял 281,4 грн за каждый день болезни. Это на 26% больше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом в прошлом году на финансирование помощи по временной потере трудоспособности было направлено 9,9 млрд гривен. Выплаты получили почти 2,2 млн работающих украинцев.