"Начат процесс урегулирования": ИНГО Украина, в которой застрахована "Ocean Plaza", прокомментировала аварию

Эксперты компании ИНГО совместно с представителями ТРЦ сейчас работают на месте происшествия для уточнения обстоятельств и оценки ущерба.

Случай с прорывом теплосети возле ТРЦ "Ocean Plaza" регулирует страховая компания «ИНГО Украина», и уже начат процесс урегулирования дела и сбора информации.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

"АСК «ИНГО Украина» сообщает, что ТРЦ "Ocean Plaza" имеет в компании действующий договор комплексного страхования. Администрация торгово-развлекательного центра обратилась с заявлением относительно инцидента на территории (ул. Антоновича, 174) сразу после прорыва теплосети. Начат процесс урегулирования дела и сбора информации", - подчеркнули в компании.

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Эксперты компании ИНГО совместно с представителями ТРЦ сейчас работают на месте происшествия для уточнения обстоятельств и оценки ущерба, говорится в сообщении.

ЧАО «Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» входит в группу наибольших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммах выплат страховых возмещений. Имеет 28 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам. 13 декабря 2019 рейтинговое агентство «IBI-Рейтинг» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ЧАО «Акционерная страховая компания ИНГО Украина» по национальной рейтинговой шкале на уровне uaАА, прогноз «стабильный».

Как сообщал УНИАН, 13 января в Киеве возле Лыбедской площади из-за прорыва магистрального трубопровода теплоснабжения произошла утечка горячей воды на дорогу и подтопление первого этажа и подвального помещения ТРЦ Ocean Plaza.

В КП «Киевтеплоэнерго» утверждают, что повреждение тепломагистрали произошло потому, что она отработала нормативный срок эксплуатации. По данным КГГА, трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий.

В КГГА сообщили, что в результате прорыва трубопровода и утечки теплоносителя ожоги получили 9 человек, среди пострадавших - пассажиры маршрутки, которая попала в место утечки теплоносителя, и прохожие. В МВД сообщили об эвакуации 13 человек с места аварии, 7 из которых госпитализированы.

Сегодня, 14 января, в «Киевтеплоэнерго» заявили, что повреждение трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza планируется ликвидировать к утру 15 января. Вопрос выплаты компенсаций пострадавшим будет решать специальная комиссия при КГГА.

В КГГА сообщили, что по состоянию на 14 января пять человек, пострадавших в результате аварии, находятся в больнице. Всего за помощью обратились 11 человек, шестеро из них в госпитализации не нуждались.