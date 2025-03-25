Председатель ОО "Нон-Стоп Украина" Кирилл Яковец требует расследовать деятельность одесского оператора наружной рекламы, который разместил билборды с напоминанием о коррупционном кейсе бывшего заместителя прокурора Дмитрия Вербицкого.

Об этом пишет экономический эксперт Борис Кушнирук своем блоге на Censor.net

Он обнародовал скрин-копии заявления Яковца в правоохранительные органы, где тот требует проверить деятельность оператора наружной рекламы в Одессе ООО "Черный Квадрат".

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"Дело в том, что именно на билборде ООО "Черный квадрат" в Одессе в минувшие выходные была размещена реклама сайта Ua.news с портретом господина Вербицкого и красноречивым лозунгом: "Купил дом себе, куплю и вам". Реакция не заставила себя долго ждать: уже 24 марта был подан запрос от ОО "Нон-Стоп" с призывом "разобраться и наказать". Ситуация выглядит максимально смешно, и вот почему. Дело в том, что еще недавно Яковец и "Нон-Стоп" люто ненавидели господина Вербицкого и называли его земляным червем в каждом упоминании в своих соцсетях", - отметил эксперт.

Он приводит примеры постов ОО "Нон-Стоп" в тг-канале, за разные периоды в которых активисты обвиняют Вербицкого в коррупции, в частности, организации зерновых схем. Однако, начиная с января 2025 года отношение к Вербицкому у Яковца изменилось: последний утверждал, что на экс-прокурора осуществляется травля со стороны бывшей владелицы IBOX bank Елены Шевцовой.

По мнению Кушнирука, такая смена риторики свидетельствует о том, что Вербицкий нанял Яковца для публичной защиты. При этом эксперт напоминает, что Яковец является фигурантом нескольких уголовных дел и замешан в ряде скандалов, в частности, участия в ИПСО по распространению российской пропаганды, в том числе, по теме мобилизации, обслуживания интересов пророссийских коллаборационистов и уголовников и тому подобное. В то же время он напоминает, что за свою деятельность Яковец был лишен статуса адвоката КДКА Полтавской области, находится в розыске ТЦК за уклонение от призыва и с конца 2023 года скрывается от правоохранителей в Испании.

В своем блоге Борис Кушнирук сравнивает Яковца с другим пророссийским пропагандистом - Анатолием Шарием, который также находится в Испании.

"На самом деле господин Вербицкий, нанявший в качестве своего защитника адвоката-неудачника без лицензии Яковца, продемонстрировал свою душевную мелочность, даже жадность. Как говорил герой одного фильма, "Это мелко, Хоботов!" Зачем же так размениваться! Можно нанять самого Шария, а не его бледную копию! Так что давайте, экс-заместитель генпрокурора, ждем ваших следующих ходов. Уверены, что они поразят нас своей интеллектуальной глубиной", - резюмирует эксперт.