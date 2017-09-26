В Ровно из-за отравления лекарствами умерла двухлетняя девочка

В Ровно в областной детской больнице 25 сентября от отравления лекарствами умерла двухлетняя девочка.

Читайте такжеВрачи не смогли спасти 2-летнюю девочку, которая отравилась сырыми грибами: мать два дня "лечила" сама

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ровенщины, установлено, что около 22 часов 24 сентября девочка, находясь одна в комнате, выпила лекарство из флакончика. Со слов 38-летней матери, она в это время возилась на кухне, а 35-летний отец с девятилетним пасынком вышли в магазин.

Ребенка каретой скорой медицинской помощи доставили в Ровенскую областную детскую больницу. Медики предприняли реанимационные мероприятия, однако 25 сентября в 01:25 она умерла.

Тело было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией статьи 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство).

Санкция статьи предусматривает наказание ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.