Убытки "Биофармы" из-за пожара могут достигать миллионов долларов

Складские помещения сильно повреждены огнем. Во время пожара на фармацевтическом заводе "Биофарм" в Белой Церкви работники предприятия не пострадали. Тем временем убытки могут составлять миллионы долларов. Об этом сообщает ТСН.

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Крыша складского помещения полностью завалена, а стены покосились к середине. Здесь размещали в основном ингридиенты для изготовления лекарств и готовую продукцию. Также здесь было очень много упаковочной тары, которая способствовала быстрому возгоранию.

Пожар начался около 19.00 25 сентября и продолжался до 23.00: пожарные несколько часов тушили пламя. Спасатели отметили, что в воздухе есть незначительное превышение серных соединений. Опасности для жителей Белой Церкви или окрестных сел нет.

Компания "Биофарм" - один из крупнейших производителей лекарств в Украине. Завод в Белой Церкви помпезно открывали два года назад. В строительство вложили более 40 миллионов долларов и к концу 2018 года планировали открыть еще один цех по изготовлению лекарств и вложить туда около 40 миллионов долларов.