В Ивано-Франковске на свадьбе в ресторане отравились 14 гостей

В Ивано-Франковске на свадьбе в ресторане «Голден-Тайм», которое состоялось 9 сентября, отравились 14 гостей.

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Как сообщили в главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, по состоянию на 10 часов 12 сентября с пищевым отравлением госпитализированы 14 человек, в том числе один ребенок; три человека лечатся амбулаторно.

Всем больным поставлен диагноз «острый гастроэнтероколит средней тяжести».

Отмечается, что часть блюд для свадебного обеда готовили повара ресторана, а некоторые продукты завезли заказчики, из них был сервирован «Казацкий стол», «Рыбный стол», Candy bar, сладкий стол, бар с алкогольными напитками и минеральной водой.

«Администрация заведения не проконтролировала качество пищевых продуктов, которые довезли организаторы свадьбы», - отметили в Госпродпотребслужбы в области.

С целью проведения расследования случая этого пищевого отравления специалисты управления Госпродпотребслужбы 11 сентября провели опрос заболевших и санитарно-гигиеническое обследование ресторана «Голден-Тайм». В ходе расследования отобраны 4 образца пищевых продуктов, 20 смывов и 1 проба воды на патфлору.

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По результатам обследования администрации заведения направлено предписание о временном прекращении работы ресторана на 10 дней до окончания эпидрасследования. Материалы по этому случаю переданы в правоохранительные органы.