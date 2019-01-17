В Одессе зафиксирован резкий рост заболеваемости гепатитом А

За первые две недели января в Одесскую городскую инфекционную больницу поступило 35 больных, у которых диагноз «гепатит А» подтвержден лабораторно.

Специалисты заявляют о резком росте заболеваемости гепатитом А в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила главный специалист отдела госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Управления Госпродпотребслужбы в Одесской области Ольга Балановская.

По ее словам, рост заболеваемости начался с осени, и количество больных в 2018 году в 2 раза превысило показатель 2017 года.

Специалист подчеркнула, что за первые 2 недели января текущего года в Одесскую городскую инфекционную больницу поступило 35 больных, у которых диагноз подтвержден лабораторно. Отмечается, что 75-80% больных – подростки и взрослые.

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Она также сообщила, что в ряде случаев вирус завезен из стран Азии – Узбекистана, Египта, Индии.

По словам Балановской, зафиксировано несколько локальных очагов, когда переболела вся семья.

Цикличность роста заболеваемости вирусным гепатитом А - 10-12 лет. В Украине, как отметила специалист, последний подъем наблюдался в 1995 году.

Инкубационный период болезни может составлять 10-35 дней, источник инфекции – человек, передается она фекально-оральным способом. В связи с этим для предотвращения распространения инфекции Балановская призвала, в первую очередь, соблюдать гигиену.