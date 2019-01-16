В Виннице от кори умер младенец

Ребенок не был вакцинирован, поскольку первую плановую прививку делают в 12 месяцев.

14 января в Винницкой детской областной инфекционной больнице от кори умер 8-месячный ребенок.

Об этом сообщила детский инфекционист области Ирина Незгода, пишет местный сайт "20 минут".

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Она рассказала, что за две недели 2019 года корью заболели 524 человека, из них 288 детей. А в 2018 году зарегистрировали более 3,3 тысячи случаев кори.

"За 35 лет такой кори мы не видели. У нас сейчас эпидемия, которая пошла из Европейских стран, на западную Украину, а потом, как это обычно происходит, пришла к нам", - говорит Незгода.

Ранее в Украине был зафиксирован второй смертельный случай от кори в этом году, скончался 49-летний житель Житомирской области.