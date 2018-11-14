В Кропивницком иностранные студенты-медики устроили протест (видео)

Иностранные студенты-медики жалуются на плохое качество образования в Кропивницком.

В Кропивницком Кировоградской области протестовали полтысячи иностранных студентов.

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Это - будущие медики из Донецкого национального медицинского университета, которых после начала войны перевели учиться в центр Украины, говорится в сюжете ТСН.

Они жалуются на отсутствие клинической базы для практики и говорят, что учат медицину только по книгам. Такое качество образования, за которое иностранцы должны платить по 3,5 тысячи долларов в год, их категорически не устраивает.

Ранее заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский заявил, что абитуриентам, которые будут намерены поступать в медицинские университеты в 2019 году, нужно будет сдавать также ВНО по математике или физике по желанию.