На Львовщине у пенсионерки диагностировали бешенство (видео)
10:55, 30 октября 2018Новости регионов
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У пациентки были судороги, она теряла сознание.
Женщина находится в тяжелом состоянии / Скриншот
У 68-летней женщины из Львовской области диагностировали бешенство.
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Сейчас она в реанимации, в тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких, говорится в сюжете ТСН.
Три месяца назад женщину укусила за руку собственная собака, но за медпомощью потерпевшая не обратилась. Через две недели пес сдох, но и после этого женщина не пошла к врачам.
Как сообщал УНИАН, зимой в Харькове бешеный кот отправил в больницу трех человек.
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