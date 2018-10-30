На Львовщине у пенсионерки диагностировали бешенство (видео)

У пациентки были судороги, она теряла сознание.

У 68-летней женщины из Львовской области диагностировали бешенство.

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Сейчас она в реанимации, в тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких, говорится в сюжете ТСН.

Три месяца назад женщину укусила за руку собственная собака, но за медпомощью потерпевшая не обратилась. Через две недели пес сдох, но и после этого женщина не пошла к врачам.

Как сообщал УНИАН, зимой в Харькове бешеный кот отправил в больницу трех человек.