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На Львовщине у пенсионерки диагностировали бешенство (видео)

10:55, 30 октября 2018
Новости регионов
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Женщина находится в тяжелом состоянии / Скриншот

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Сейчас она в реанимации, в тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких, говорится в сюжете ТСН.

Три месяца назад женщину укусила за руку собственная собака, но за медпомощью потерпевшая не обратилась. Через две недели пес сдох, но и после этого женщина не пошла к врачам.

Как сообщал УНИАН, зимой в Харькове бешеный кот отправил в больницу трех человек.

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Теги: #Львовская область#бешенство