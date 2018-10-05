На Запорожье вспыхнула смертельная инфекция

Лихорадка Западного Нила - острое инфекционное заболевание, для которого характерны лихорадка, воспаление оболочек мозга, системное поражение слизистых оболочек, увеличения лимфатических узлов, в отдельных случаях - сыпь.

На Запорожье в сентябре у восьми человек диагностировали лихорадку Западного Нила.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра МОЗ.

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"На данный момент проводится дообследование с целью установления окончательного диагноза", - говорят медики.

Отмечается, что в период с 2001 по 2017 год диагноз "лихорадка Западного Нила" был установлен 43 больным, проживающим в Запорожье, Бердянске, Энергодаре, Васильевском, Вольнянском, Токмакском, Гуляйпольском, Акимовском и Запорожском районах.

Симптомы заболевания - тошнота, лихорадка, головная боль. После заражения вирусом инкубационный период длится 1-7 дней, у людей с нарушением иммунитета - до двух недель.

Ранее в Киеве был обнаружен случай заболевания лихорадкой Западного Нила у мужчины, отдыхавшего на Крите.