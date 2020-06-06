На баррикады! Игры про революцию и борьбу с режимом

Обычно политика соприкасается с компьютерными играми в двух случаях. Первый вариант – это классическая чушь: обвинить игру в том, что она якобы толкнула человека на преступление. Второй случай – это запреты игр из-за неугодного контента – от различных религиозных тем до демонстрации сексуальных сцен.

Но в этот раз никто никого не обвинял и ничего не запрещал. Издатели и студии сами решили все отменить. Разработчиков можно понять. С одной стороны, они хотят выразить поддержку протестующим, а с другой – осознают, что одному из крупнейших рынков для индустрии сейчас не до видеоигр.

Однако подобные социальные потрясения часто становятся источником вдохновения для разработчиков. Именно о таких проектах, рассказывающих о революции и борьбе с системой мы хотим сегодня поговорить.

Wolfenstein II: The New Colossus

Первая игра в нашем списке расскажет о борьбе с самыми настоящими нацистами. В мире Wolfenstein Вторую мировую выиграл Третий рейх. Гитлер со своей армией оккупировал США и даже высадился на Луне. В захваченных Штатах царит своя атмосфера. Американские родители отдают своих детей на службу вермахту, смотрят фильмы про «истинные ценности», а по улицам спокойно расхаживают члены ку-клукс-клана. Остановить это безобразие и поднять народ на вторую американскую революцию может только капитан Би-Джей Бласковиц.

Но есть две проблемы. После событий предыдущей части герой едва может стоять на ногах, а соперник превосходит как количеством, так и военной мощью. На пути Бласковица будут механизированные Разрушители, роботы Панцерхунды и прочие убер-солдаты. Иногда работать придется под прикрытием. Но зачастую, все же вступать в прямую конфронтацию. Благо на стороне героя бойцы сопротивления и инопланетные технологии, а в арсенале хватает дробовиков, штурмовых винтовок и пистолетов-пулеметов. Wolfenstein II: The New Colossus это в первую очередь шутер, и потому здесь можно безудержно крошить вражеские силы.

Единственный минус игры в том, что сюжет обрывается на самом интересном месте. Только мы подняли народ на восстание, как игра заканчивается и нужно ждать выхода следующей части.

RIOT: Civil Unrest

Если Wolfenstein показывал альтернативный мир, то этот проект создан по мотивам реальных событий. По сути RIOT: Civil Unrest – это симулятор революции в различных декорациях. Здесь четыре сюжетных кампании – Арабская весна в Египте, Кератея в Греции, NoTAV в Италии и Возмущенные в Испании. А еще в игре есть 17 одноуровневых сценариев, где революцию можно будет устроить в Париже, Риме, Лондоне и на Майдане в Киеве.

Интересно, что создатель RIOT: Civil Unrest, Леонард Менчиари, сам участвовал в протестах NoTAV в Италии. А игру он создал, чтобы поделиться своей историей, опытом и эмоциями. Разработчик дал возможность отыграть за обе стороны конфликта. К примеру, играя толпой протестующих, нужно будет решать, как правильно себя вести – атаковать кордоны полиции или же призывать людей к мирному протесту. К слову, это не всегда помогает. На толпу демонстрантов с поднятыми руками запросто может выдвинуться отряд спецназа. В таком случае нужно будет срочно принимать меры: отступать и перегруппироваться, начать петь, чтобы показать свой мирный настрой или все же решиться на ответные действия. Можно начать атаковать полицию, бросать коктейли с зажигательной смесью и камни.

Играть на стороне копов тоже непросто. Придется правильно применять различные методы сдерживания толпы, грамотно руководить штурмовыми отрядами, а в случае беспорядков разгонять протестующих водяными пушками или танком. Иногда решения будут еще сложнее: стоит ли использовать дымовые шашки, применять ли резиновые пули или настоящие боеприпасы.

В RIOT: Civil Unrest немного подкачало неудобное управление. Однако игра подойдет для тех, кто хочет устроить революцию, не вставая с кресла.

Homefront: The Revolution

И снова возвращаемся в Америку. История в Homefront: The Revolution потекла в другое русло. В 70-х Северная Корея совершила технологический скачок и стала лидирующей державой на мировой арене. В это время Соединенные Штаты вели бессмысленные войны на Ближнем Востоке, закупая оружие и технику в Корее. Спустя почти 40 лет экономическая ситуация в стране резко ухудшилась, а долг перед Северной Кореей сильно вырос. Вскоре Штаты объявили дефолт, и Корея захватила страну, установив в ней тоталитарный режим. Многим такой расклад не понравился и в американских городах начали формироваться ячейки повстанцев.

Мы попадаем в Филадельфию, где главный герой, Итан Броуди помогает лидерам повстанческого движения отвоевать страну и освободить из плена легенду местного сопротивления — Бенджамина Уокера.

Все действия в игре сложно назвать мирными протестами. Это настоящая революция, где силы повстанцев различными способами сражаются с новой властью.

Помимо перестрелок и захватов точек, в игре можно кататься на байке по руинам города, устраивать диверсии и всячески нарушать планы противника. Однако действительно интересных заданий в здесь мало. Зато в Homefront: The Revolution неплохая стрельба и хорошо сделанные локации.

We. The Revolution

В отличие от предыдущих игр, We. The Revolution показывает события с совершенно другой точки зрения. В этой игре вы судья революционного трибунала. За окном Париж, а на дворе 1794 год – самый разгар кровавой французской революции.

Как судья, вы решаете кому жить, а кому умереть. Только в это неспокойное время на ваш стол попадают дела, одно неоднозначней другого. А любые ваши действия могут быть поставлены под сомнения и тогда уже вам назначат встречу с гильотиной.

Поэтому каждый отдельный случай приходится изучать максимально тщательно. Нужно опрашивать свидетелей, анализировать улики, читать отчеты и уже тогда выносить приговор. И даже в этом случае спокойно вздохнуть не получится. В игре есть система политических фракций. С одними вы будете дружить, а другие станут вашими врагами. Кого-то можно будет переманивать на свою сторону, а от некоторых избавляться – благо вы судья и можете задействовать свой админресурс.

We. The Revolution – необычная игра, и поэтому она интересна. Здесь придется принимать сложные моральные решения и участвовать в политических интригах.

Assassin’s Creed Unity

И раз уж мы затронули тему французской революции, то грех не упомянуть Assassin’s Creed Unity. В контексте нашей подборки, самое примечательное здесь – это декорации и сеттинг. Что-что, а воссоздавать эпохи в своих играх Ubisoft умеет. Только представьте, вы в образе ассасина Арно Дориана взобрались на легендарный Нотр-Дам де Пари, и вместе с горгульями смотрите вниз на толпу протестующих. Еще чуть-чуть и полетят чьи-то головы. А где-то неподалеку идет сборка знаменитой Статуи Свободы, которую позже французы подарят Соединенным Штатам.

К тому же Unity – это «Ассасин» старой закалки, где упор делается на паркур и стелс. Здесь огромные здания, на которые приятно взбираться, а в бою нет никаких циферок, вылетающих от каждого удара. Вокруг огромный живой город, где можно встретить Маркиза де Сада, Робеспьера или Наполеона, а в воздухе витает дух свободы. Это безусловно, одна из лучших игр про революцию.

Сергей Коршунов