Тайное становится явным. Какие игры выйдут на PlayStation 5

Консоль PlayStation 5 наконец-то представлена, так что мучительным ожиданиям пришел конец. На масштабном онлайн-шоу Future of Gaming компания Sony детально показала внешний вид грядущего устройства и аксессуары к нему. Но демонстрация PS5 прошла только в конце полуторачасовой трансляции и заняла чуть больше трех минут. В остальное время разные компании представляли свои будущие игры для консоли. Причем в список вошли как эксклюзивы от внутренних студий, так и ААА-проекты от сторонних разработчиков и любопытные инди-творения. Подробный отчет с презентации можно прочитать в другом нашем материале.

Здесь же отметим коротко, что публике, вероятнее всего, запомнились анонсы таких ААА-проектов, как Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Horizon: Forbbiden West, Ratchet & Clank: Rift Apart, Resident Evil Village и Pragmata. Но хватало и крутых инди. В общем, игр показали предостаточно — для всех возрастов и аудиторий.

Однако вскоре стало понятно, что нам презентовали далеко не все проекты, которые находятся в разработке для PlayStation 5. На следующий день после онлайн-шоу это предположение подтвердил президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан. По его словам, для PS5 создается еще много игр, которые пока не анонсировали. В ближайшие месяцы платформодержатель будет проводить мероприятия, похожие на Future of Gaming, и демонстрировать другие проекты. Звучит резонно, ведь в июле свое масштабное шоу проведет Microsoft, где будут показаны игры для Xbox Series X. Логично, что Sony припасла пару тузов в рукаве, чтобы дать достойный ответ.

Однако мы решили не ждать, пока компания снова организует прямую трансляцию, и составить список из неаносированных игр, которые точно выйдут на PlayStation 5. Мы окунулись в слухи, утечки и инсайдерские сливы. Мы собрали воедино всю информацию и теперь готовы рассказать о самых интересных играх для новой консоли. Приготовьтесь, вас ждет много сюрпризов.

God of War 2

Для разогрева начнем, пожалуй, с самого очевидного — God of War 2 от SIE Santa Monica Studio. О том, что разработчики создают сиквел перезапуска 2018 года, стало известно еще в прошлом году благодаря сообщению знаменитого игрового журналиста Джейсона Шрайера. Репортер Bloomberg считается проверенным источником, так как он неоднократно делился правдивыми сливами данных о еще неанонсированных играх и проводил расследования, связанные с творчеством отдельных студий.

Но даже если отбросить утечки и руководствоваться только сухими предположениями, то можно прийти к тому же выводу — релиз God of War 2 на PlayStation 5 попросту неизбежен. Предыдущая часть стала одним из самых успешных эксклюзивов PS4 в финансовом плане и получила звание «лучшей игры 2018 года». Sony, конечно же, захочет закрепить успех и продолжит развивать популярную франшизу. А вот сроки релиза God of War 2 предугадать сложно.

Что касается сюжета, то он наверняка будет посвящен Фимбулвинтер, эпохе, предшествующей апокалипсису, и противостоянию Кратоса со скандинавскими богами. Антагонистом выступит Тор, на что непрозрачно намекнули в конце прошлой игры. Еще можно надеяться на раскрытие подробностей о путешествии главного героя в Скандинавию и судьбе выживших греческих богов.

Перезапуск Silent Hill

Инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem) неоднократно рассказывал о приближающемся «мягком перезапуске» Silent Hill от Konami. Он же утверждал, что игру должны были анонсировать на Future of Gaming, но планы изменились. Sony отложила демонстрацию части проектов на август, и в их число попал грядущий ужастик.

Он разрабатывается SIE Japan Studio и еще одной японской командой, информация о которой пока не просачивалась в Сеть. В состав создателей входят авторы классических Silent Hill — композитор Акира Ямаока, сценарист и директор первой части Кейитиро Тояма и дизайнер монстров Масахиро Ито. Сведения о сюжете и геймплее «мягкого перезапуска» франшизы, почти не поступали. Известно лишь, что пользователей ждет линейный хоррор с видом от третьего лица.

Здесь также стоит отметить и другие слухи, касающиеся новой Silent Hill. Несколько месяцев назад отдельные СМИ и профильные порталы подтвердили, что Konami и Хидео Кодзима трудятся над возрождением Silent Hills — отмененного хоррора, представленного играемым тизером P.T. Однако эти сведения были опровергнуты, а вот информация от AestheticGamer звучит более чем правдоподобно. Тем более что ранее инсайдер отметился кучей правдивых сливов о Resident Evil Village.

SOCOM или Killzone

Помимо Horizon: Forbbiden West, Guerrilla Games работает над второй игрой — неанонсированным многопользовательским шутером. Об этом в октябре 2019 года рассказало издание Comicbook, сославшись на собственные источники. Проект создается под руководством бывшего директора Rainbow Six Siege, так что, скорее всего, речь идет о тактическом шутере. Подробности о геймплее и общей концепции игры на текущий момент отсутствуют, зато известна примерная дата релиза — осенью 2020 года. Творение Guerrilla, по словам журналистов Comicbook, будет доступно на запуске PlayStation 5.

Теперь осталось только выяснить, как будет называться грядущий шутер. Многие считают, что речь идет о многопользовательском ответвлении Killzone, так как серия со времен Shadow Fall 2013 года находится в заморозке. Однако, по мнению Comicbook, Guerrilla трудится над возрождением SOCOM — серии тактических шутеров, которая в 2000-х регулярно пополнялась новыми частями. Назначение знакомого с указанным жанром директора Rainbow Six Siege на должность руководителя разработки тоже намекает на второй вариант. Продолжать гадать нет смысла, ведь если игра действительно будет доступна на запуске PS5, то ее анонсируют не позднее августа.

Days Gone 2 и Bloodborne 2

Завершим с полновесными эксклюзивами PlayStation 5 двумя сиквелами — Days Gone 2 и Bloodborne 2. Об этих проектах не поступала инсайдерская информация, да и хоть сколько-нибудь вменяемые слухи тоже. Почему же они появились в списке? Ответ прост – финансовый успех и любовь большой аудитории. Когда игра отмечается по двум этим показателям, значит — в будущем она получит продолжение.

О Days Gone 2 в этом случае рассуждать проще, ведь разработчики из SIE Bend Studio открыто говорили о желании превратить свое новое детище в полноценную франшизу. Студия, кстати, уже приступила к созданию следующего ААА-проекта. А так как успешных серий у коллектива почти нет, остается только один логичный вариант — Days Gone 2.

С Bloodborne 2 все гораздо сложнее, ведь FromSoftware упорно игнорирует все вопросы о потенциальной второй части. Сейчас студия занимается анонсированной на Е3 2019 игрой Elden Ring, но уже давно не секрет, что в ее стенах трудятся несколько команд. Они параллельно занимаются производством разных проектов. Плюс ко всему Хидетака Миядзаки, идейный вдохновитель серии Souls и руководитель FromSoftware, считает Bloodborne любимой игрой из тех, над которыми доводилось работать. Рано или поздно он обязательно вернется к бренду.

Batman: Capture the Knight

Переходим к проектам от сторонних разработчиков, которые с большой вероятностью появятся как на PlayStation 5, так и на других платформах. Принимать во внимание будем только более-менее значимые игры, чтобы не растягивать список до бесконечности. И начнем с Batman: Capture the Knight — нового творения про Бэтмена от WB Games Montreal. Официальное название игры пока не объявляли, но фраза Capture the Knight присутствовала в недавней утечке кадра из трейлера. На том же изображении есть надписи PS4 и PS5, которые намекают на грядущую демонстрацию произведения на одном из мероприятий Sony.

Многочисленные слухи твердят, что следующая игра про Бэтмена будет связана с «Судом сов» — вымышленной криминальной организацией, куда входят члены старейших и самых влиятельных семей Готэма. Именно эта группировка втайне контролирует город, а Брюса Уэйна такой расклад дел, судя по всему, не устраивает. Эмблему «Суда сов», кстати, распознали в тизерах, которые WB Games Montreal некоторое время назад выкладывала в своем микроблоге. А вот предположения касательно геймплея Batman: Capture the Knight, пожалуй, упустим — мало ли какие нововведения в концепцию Batman: Arkham добавят разработчики.

Hogwarts: A Dark Legacy

Именно так называется RPG во вселенной «Гарри Поттера» от Avalanche Software и Warner Bros. Interactive Entertainment. Хотя игру еще не анонсировали, информации о ней уже полно, а в конце 2018 года в Сеть даже утекли кадры из ранней версии проекта. Сюжет грядущего произведения будет разворачиваться вокруг студента Хогвартса — его внешность и пол выбирает сам игрок. Хронологически события происходят после книг, а центральным злодеем выступит Пожиратель смерти, сколотивший вокруг себя банду преступников.

При прохождении Hogwarts: A Dark Legacy пользователи столкнутся со знакомыми персонажами и посетят известные места из вселенной «Гарри Поттера», например, Хогсмид и Министерство магии. С геймплеем у игры тоже порядок: присутствует прокачка, аналог системы Nemesis из Middle-earth: Shadow of Mordor, позволяющий сделать своего врага союзником с помощью правильных решений, сражения с разными противниками и мини-игры, в число которых входит квиддич.

Far Cry 6

В последнем финансовом отчете издательство Ubisoft упомянуло, что до апреля 2021 года собирается выпустить пять ААА-проектов. Четыре из них известны - Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и Gods & Monsters. А пятую игру компания еще не анонсировала, но под ней точно скрывается Far Cry 6. Об этом рассказали сразу два проверенных источника — журналист Джейсон Шрайер и представители портала Gamereactor.dk, отметившиеся правдивыми сливами данных.

О самой игре пока сказать почти нечего. Нас снова ждет шутер от первого лица в открытом мире. Правда, в шестой части Ubisoft представит более экзотический антураж, чем захолустье США. Вероятно, имеется в виду новая поездка на тропический остров, как было в Far Cry 3. Анонс следующей части серии состоится уже 12 июля на мероприятии Ubisoft Forward, так что официальной информации долго ждать не придется.

Star Wars Jedi: Fallen Order 2

Издательство Electronic Arts в недавнем финансовом отчете рассказало об успехах Star Wars Jedi: Fallen Order — игру опробовали 10 миллионов пользователей. И хотя ЕА не указала, сколько из них купили отдельную копию, а сколько приобщились к проекту через подписку Origin Access Premier, показатель впечатляющий. При этом на создание творения не тратились баснословные бюджеты, так что желание выпустить сиквел здесь вполне естественно.

Хотя, по словам все того Джейсона Шрайера, Electronic Arts была уверена в Star Wars Jedi: Fallen Order еще до релиза, так как уже тогда утвердила сиквел. А вот что нас ждет во второй части — пока загадка. Вероятно, новые приключения Кэла Кестиса и его команды друзей. Концовка первой части получилась слегка разочаровывающей, зато предоставила простор для демонстрации других историй с теми же персонажами. Разработчики при создании сиквела наверняка воспользуются уже испытанной в Fallen Order концепцией, но исправят недочеты и реализуют парочку уместных нововведений. Другого фанаты и не ждут.

Mafia IV

А вы думали, 2K Games случайно выпустила переиздания второй и третьей частей, а в августе представит ремейк первой? Это подготовка к масштабному возвращению франшизы на рынок и созданию конкурента GTA. Бренд, кстати, успел неоднократно сесть в лужу, но все еще имеет армию преданных фанатов, которые ждут продолжения. Оно должно появиться уже в 2021 году и представить линейный сюжет, растянутый на несколько десятилетий.

События Mafia IV будут начинаться в Лас-Вегасе 70-годов прошлого века. Пользователи смогут исследовать огромную карту, а основным занятием в игре станет построение собственной криминальной империи. По словам инсайдера TheTruthTeller1985, пользователи смогут постепенно обзаводиться разными предприятиями и делать их основой преступного бизнеса. Mafia IV также отметится улучшенной графикой, так как создается на модернизированном движке третьей части.

Grand Theft Auto 6

Слухи о Grand Theft Auto 6 возникают на регулярной основе — уж слишком хайповая тема. Однако они не опираются на проверенные источники, поэтому здесь не будут браться во внимание. Благо о шестой номерной части серии в одном из своих расследований упомянул Джейсон Шрайер, так что появился повод добавить ее в список неанонсированных игр для PlayStation 5. Журналист не указывал никаких конкретных данных, а лишь подтвердил, что Rockstar разрабатывает GTA 6, и по масштабам она уступит Grand Theft Auto V.

Касательно сроков релиза проекта тоже ходят разные слухи. Наиболее правдоподобной датой кажется осень 2023 года, так как на нее намекает недавний финансовый отчет Take-Two. Издательство, владеющее студией Rockstar, в документе рассказало о маркетинговых затратах на ближайшие пять лет. Так вот, в 2023 году эти расходы вырастут в два раза, что заметили аналитики. Они увидели здесь связь с рекламной кампанией, которая будет проходить перед релизом Grand Theft Auto 6. Take-Two, конечно же, все отрицает, однако ранее таким же способом определили примерные сроки выхода Red Dead Redemption 2, и они подтвердились.

A Plague Tale: Innocence 2

Продолжение A Plague Tale: Innocence пока не анонсировали, но оно уже разрабатывается студией Asobo. Изначально об этом стало известно благодаря изданию XboxSquad, которое со ссылкой на проверенный источник написало о готовящемся сиквеле. После полученных данных портал связался с главным операционным директором Asobo, и тот все подтвердил. Представитель Focus Home Interactive, издававшей A Plague Tale: Innocence, тоже не стал отрицать утечку, однако о грядущей второй части ничего не рассказал.

Так что же предложит продолжение? Наверняка пользователям покажут новые приключения Амиции и Гуго, а также подробнее расскажут о болезни последнего. Историю после финала A Plague Tale: Innocence можно поворачивать в любую сторону, поэтому здесь сложно строить предположения. А вот геймплей вряд ли сильно изменится: нас ждет все тот же линейный стелс-экшен с головоломками и этапами скрытного прохождения. Скорее всего, разработчики углубят механики управления крысами, разнообразят крафт и подтянут искусственный интеллект. Все же A Plague Tale: Innocence не была ААА-игрой, да и сиквел таковой тоже не станет.

Назар Степорук