От средневековой Чехии до Детройта будущего. Путешествуем в играх

Пандемия коронавируса многим спутала планы на отдых. Но благодаря играм у нас все еще есть возможность путешествовать, видеть интересные достопримечательности, общаться с другими людьми и весело проводить время. Если говорить в общем, то любая игра – это своего рода путешествие в виртуальный мир. Но мы подобрали такие проекты, которые не далеко уходят от реальности. Они не отправляют вас в другую галактику или параллельную вселенную. Это игры, которые отправят вас в путешествие по другим странам. И для этого не нужно будет даже выходить из дома.

Kingdom Come: Deliverance – экскурсия по средневековой Чехии

И начнем мы с игры, которая дает вам сразу две возможности – отправиться в увлекательное путешествие по средневековой Чехии, а также вспомнить, что такое работа за гроши. В Kingdom Come: Deliverance вы сын местного кузнеца. У вас труднопроизносимое имя Индржих, и судьба тоже не из легких.

Каждый день нужно бегать по поручениям отца – то долги выбить у пьяницы, который не заплатил за молоток с гвоздями, то за углем сходить, то за пивом. Но вы не жалуетесь. Вокруг красотища – деревья, горы, чудная сельская местность и старинный замок. У вас есть друзья и даже возлюбленная в местной корчме. А в свободное время вы в тайне от родителей учитесь сражаться на мечах, мечтая стать воином, который прославится великими свершениями. Скоро такая возможность представится, хотя обстоятельства будут не из приятных. Пока вы с отцом хвастались новым мечом перед паном Радцигом, в город ворвалась армия венгерского короля Сигизмунда. В жуткой резне родители погибают, а сам Индржих вынужден бежать в соседний замок Тальмберг.

Тут то и начинается ваше путешествие. Вам предстоит не простая прогулка, а настоящее приключение в Богемии. Здесь самое главное выжить, раздобыть денег и научиться стоять за себя. Разработчики сделали упор на реализм. Поэтому спать и есть в игре – занятия крайне важные. Так что приготовьтесь выслеживать кролика или оленя в дремучих лесах. Звучит может и не очень, но на деле – это увлекательный процесс. К тому же это прекрасная возможность прогуляться по лесу, не боясь получить штраф за нарушение карантина. Можно конечно и купить еду, но тут придется поработать. Просто так никто вас кормить не станет. Деньги пригодятся и для покупки одежды. Если вы подойдете в грязных обносках к горожанам, с вами попросту не захотят разговаривать. Найти хороший меч (свой вы довольно быстро потеряете) здесь тоже сложная задача. Оружие и доспехи стоят жутко дорого.

Вместе с реалистичными геймплейными механикам в игру попали и настоящие чешские достопримечательности – разработчики тщательно воссоздали множество реальных крепостей и храмов. Не игра, а настоящая экскурсия по средневековой Чехии. Но если вы любитель активного отдыха, следующий проект как раз для вас.

Uncharted 4: A Thief's End – тур на Мадагаскар и тайны пиратской колонии

Uncharted 4: A Thief's End – настоящий праздник для любителя экстремальных путешествий. По сюжету вы бывалый искатель сокровищ Нэйтан Дрейк. Вы завязали с прошлым, женились и устроились водолазом в частную поисково-спасательную компанию. Изредка вы вспоминаете о былых приключениях, однако обещание не ввязываться в опасные авантюры все-таки сдерживаете. Но вот как-то вечером к вам в контору заглядывает ваш родной брат Сэм, который 15 лет числился погибшим. Оказывается, все эти годы брат коротал в панамской тюрьме, откуда удалось сбежать при помощи наркобарона Гектора Алькасара. Естественно, за такую услугу нужно заплатить – найти клад Генри Эвери, который спрятан в мифической пиратской колонии Либерталия.

Тут и думать нечего, брата нужно спасать. А значит придется найти пиратскую колонию. Но сперва придется объездить пол мира в поисках карты. Вы побываете на изысканном аукционе в Италии, посетите собой Святого Дисмаса в Шотландии, а также сделаете остановку на Мадагаскаре.

Здесь вы исследуете старые развалины, разгадаете пару головоломок, с помощью лебедки на джипе заедете на отвесную скалу и устроите настоящую гонку на выживание, где придется перепрыгивать с машины на машину, отстреливаясь от преследователей.Эмоций будет столько, что уезжать не захочется. Но впереди маячит пиратский клад, а значит держим курс на Либерталию.

Пиратская колония – это одна из самых красивых локаций в игре. Отвесные скалы, лазурные бухты, заросшие старые здания, густые джунгли, а в них полным-полно манящих секретов и смертельных опасностей. Настоящий рай для искателей приключений. Uncharted 4: A Thief's End подарит вам бурю незабываемых эмоций и заставит забыть об отмененном отпуске за границей. Ну а если вам по душе более спокойный отдых – то стоит обратить внимание на следующую игру из нашего списка.

Animal Crossing: New Horizons – отдыхаем на острове и выплачиваем ипотеку

В Animal Crossing: New Horizons вы отправитесь на необитаемый остров. Его придется обжить и хорошо обслуживать, чтобы принимать гостей – настоящая роскошь во время пандемии. Но все далеко не так просто, как может показаться. Дело в том, что денег на дом вам выдаст в кредит местный енот-предприниматель Том Нук. Так что для хорошей жизни на острове вам придется научиться хорошо зарабатывать, рыбачить, собирать фрукты и торговать репой. Чем выгоднее продадите репу, тем быстрее избавитесь от ипотеки. Но потом же захочется еще и обставить жилище, а не за горами и покупка дома побольше!

Но ведь и не в деньгах счастье. В Animal Crossing: New Horizons много различных увлекательных занятий, которые помогут вам расслабиться и отдохнуть. Геймплей здесь, можно сказать, медитативный. А все потому, что время в игре течет так, как и в реальности. Если за окном майский вечер, то и в игре будет то же самое. Это значит, что магазин на вашем острове уже закрыт и откроется только утром. А еще это означает, что ночью вы не сможете поймать бабочек. А какой-нибудь редкий вид рыб можно будет ловить только в определенные месяцы.

Здесь никто вас не торопит, поэтому играть в Animal Crossing: New Horizons можно хоть длинными, хоть короткими сессиями. К тому же, здесь можно встречаться с другими игроками – чтобы продать репу или просто заглянуть в гости и посмотреть, как приятель обустроил собственный остров. Но хватит тропиков, пора отправляться в каменные джунгли.

Detroit: Become Human – отпуск в городе роботов

Вряд ли в реальности вы хотели бы посетить Детройт. Он не богат на достопримечательности, известен тем, что здесь была основана легендарная студия Motown Records, на которой записывались Стиви Уандер, Майкл Джексон и другие знаменитые артисты. А еще здесь находятся штаб-квартиры большой тройки автомобильных компаний – General Motors, Ford и Chrysler. Но Детройт будущего, который показан в игре от Quantic Dream отличается от своего реального аналога. Здесь явно почище, чем в реальном Детройте, хотя и своих трущоб хватает, а еще тут делают не машины, а роботов. Точнее андроидов, которые практически ничем не отличаются от людей. А главное – они созданы, чтобы облегчить людям жизнь. Любой может купить себе в помощники андроида.

Только вот самих роботов такой расклад не устраивает. Периодически у андроидов случаются сбои в работе, они обретают эмоции и собственную волю. Таких называют девиантами. И ваша задача, как сотрудника компании по производству роботов, найти и устранить «неисправную» машину. Вот только есть одна проблема, вы тоже андроид, и вы чувствуете, что сами в шаге от того, чтобы стать девиантом.

В Detroit: Become Human у вас не одна, а целых три сюжетных ветки. Одна расскажет историю Коннора – того самого сотрудника «Киберлайф», компании, производящей роботов. Вторая ветка посвящена Кэре – андроиду-горничной, которая сбежала от своего грубого хозяина, прихватив его дочку. А третья ветка расскажет о Маркусе – роботе, который защищая своего хозяина стал девиантом, сбежал от полиции и возглавил местную ячейку сопротивления андроидов.

Здесь нет смысла описывать сюжет, потому что в Detroit: Become Human вы сами пишете свою историю. Любой сюжетный поворот, вплоть до того, кто из героев выживет, и к чему он в итоге придет – зависит только от ваших решений. Единственное, что можно утверждать наверняка – вы точно не пожалеете, что отправитесь в путешествие по Детройту будущего.

Assassin's Creed – от Парижа и Лондона до Египта и Нью-Йорка

Говоря о путешествиях в играх, просто невозможно не сказать об Assassin's Creed. И не о какой-то конкретной части, а обо всей серии. Ведь главная фишка этой франшизы – детально воссозданные города. Не получилось вырваться на лето в Париж? Не беда. Добро пожаловать в Assassin’s Creed Unity. Здесь подробно воссозданный Париж времен французской революции.

Вместо банальных фото на фоне Эйфелевой башни вы сможете принять участие во взятии Бастилии. А еще увидеть целый Собор Парижской Богоматери, чего в реальности у вас бы точно не вышло.

Или же вы можете махнуть через Ла-Манш прямиком в викторианский Лондон из Assassin’s Creed Syndicate. Букингемский дворец, Биг-Бен, собор Святого Павла – все это можно не только увидеть, то и исследовать сверху донизу. А как надоест карабкаться по стенам, можно пообщаться с приличными джентльменами – Чарльзом Дарвином или Карлом Марксом.

Заскучали обсуждать «Капитал»? Можете пообщаться с Геродотом или Пифагором в древней Греции из Assassin’s Creed Odyssey. Или посетить древний Египет в Assassin’s Creed Origins. Величественные пирамиды, к которым можно подъехать верхом на верблюде, пустыня, оазисы и сама Клеопатра. И все это без назойливых продавцов магнитов на холодильник.

Пересечь океан тоже не вопрос. В Assassin’s Creed Rogue у вас есть свой корабль и возможность плавать у берегов Северной Америки. Здесь можно заглянуть в Нью-Йорк и увидеть каким был этот город в XVIII веке.

В общем, развлечений масса. Так что если вам не удалось из-за пандемии отправиться в путешествие – то это легко можно сделать в играх.

Сергей Коршунов