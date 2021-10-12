Left 4 Dead з существенными оговорками. Обзор кооперативного шутера Back 4 Blood

В 2008 году Turtle Rock Studios отметилась релизом культовой Left 4 Dead. Спустя тринадцать лет студия вернулась к собственной формуле кооперативного зомби-шутера в Back 4 Blood. Удалось ли ей повторить прежний успех, УНИАН рассказал в новом обзоре.

Серия Left 4 Dead сейчас считается классикой кооперативных шутеров. Первая часть франшизы предложила универсальную концепцию совместного отстрела зомби, а вторая ее отполировала и улучшила. Популярность сиквела продолжает держаться на довольно высоком уровне, как для игры 12-летней давности. Это подтверждает статистика по онлайну в сервисе Steam. Одновременное количество пользователей в Left 4 Dead 2 может достигать 20 тысяч за сутки.

Концепцию серии взяли на вооружение многие другие разработчики. Они добавили в нее несколько собственных находок и добились успеха. Даже со всех сторон средняя World War Z сумела продаться тиражом более двух миллионов копий. А ведь это почти точный клон Left 4 Dead, за исключением поведения зомби и вида от третьего лица.

Формула серии продолжает работать, что заметила Turtle Rock Studios. Именно она в 2008 году создала Left 4 Dead под патронажем Valve. Это был первый и единственный громкий успех команды. Дальше она создавала дополнения к сиквелу, разработала мобильный проект и отметилась релизом провальной Evolve. И вот спустя тринадцать лет Turtle Rock решила воспользоваться классической концепцией, которую сама же придумала.

Она выпустила кооперативный зомби-шутер Back 4 Blood. Одно его название дает понять, на какую игру ориентировались разработчики. Но практика показывает, что возвращение к корням не всегда проходит гладко. Удалось ли Back 4 Blood заставить пользователей снова превозносить Turtle Rock, или же свежий шутер останется в тени своего великого прародителя – разбираемся в обзоре от УНИАН.

Легкий сюжетный фон

Back 4 Blood обладает классической завязкой. В мире обнаружилась новая болезнь, она заразила подавляющую часть населения, и теперь горстке счастливчиков с иммунитетом приходится выживать в сложных постапокалиптических условиях. Отдельные люди решили не прятаться по норам, а сражаться. Этих бойцов назвали "чистильщиками", и именно они находятся в центре повествования. Хотя "повествование" — это чересчур сильно сказано.

Сюжет Back 4 Blood представляет собой череду до жути стандартных поручений. Цели, которые ставятся перед пользователями — не более чем повод пройти очередной уровень. Иногда на них даже не обращаешь внимания, а просто движешься к маркеру. Обогатить историю должны были диалоги между персонажами, но идея провалилась. Из-за непрекращающихся стычек у игроков попросту нет времени, чтобы прочесть фразы мелким шрифтом внизу экрана. И даже знание английского — русской и украинской озвучки нет — здесь не поможет, ведь выстрелы постоянно глушат речь бойцов. В результате пользователи быстро поймут, насколько примитивен сюжет в Back 4 Blood, и обнаружат, что попытки вникнуть в историю ни к чему не приводят.

Проблемы с кампанией

Основной режим в свежем шутере — кампания с делением на четыре акта. Первый включает тринадцать уровней, два следующих — около пяти, а в финальном разворачивается итоговое сражение. Back 4 Blood рассчитана на кооперативное прохождение. Об одиночках Turtle Rock вроде и позаботилась, а вроде и не до конца. Студия реализовала возможность завершить кампанию вместе с тремя ботами в качестве напарников, но есть загвоздка.

Если выбрать прохождение в соло, то игра не будет записывать статистику и лишит пользователя наград. Даже достижения заработать не получится. И это при том, что для доступа к одиночному режиму обязательно нужно подключение к интернету. С чем связаны такие удручающие ограничения, неизвестно. Turtle Rock уже пообещала их исправить, но до тех пор приобретать Back 4 Blood для прохождения в соло крайне не рекомендуется.

В совместном режиме упомянутых проблем нет, но зато есть другие. Главная из них связана с прогрессом игроков в преодолении уровней. Он записывается только у создателя сессии. Без него у команды не получится продолжить прохождение. Игра предложит им начать с первого уровня, что невероятно расстраивает. В результате ощущение движения вперед будет только у создателя забега. А остальные члены группы — это участники чужого прохождения. Описанная проблема нередко встречается в кооперативных играх, но Back 4 Blood это не оправдывает.

Жуткое однообразие

Очередную порцию отрицательных эмоций вызывает постановка миссий. Turtle Rock даже не попыталась как-то интересно обставить задания, создать необычные вызовы и придумать взаимодействия между персонажами. Студия воспользовалась старыми и донельзя избитыми идеями. Какими? Ну, например, при прохождении каждого третьего уровня нужно защищать точку от волн врагов. Иногда необходимо оборонять конкретный объект. Если его сломали, требуется провести ремонт и начать заново.

Нередко пользователей заставляют тащить предметы в безопасную комнату. Отстреливаться с коробкой в руках нельзя, поэтому приходится бросать ее при первой же крупной стычке, а потом поднимать. Спасение выживших тоже обставлено максимально банально, как и освобождение территории от заражения. В последнем случае нужно всего-то подбежать к наростам в виде внутренностей, выстрелить в отмеченные оранжевым цветом места и двигаться дальше. Только бегство под постоянным натиском орды можно назвать хоть сколько-то интересным. Когда удираешь от толпы врагов, хотя бы чувствуешь высокую динамику и давящую атмосферу.

Немного разнообразить постановку помогают карты препятствий. Они автоматически выбираются в начале уровня в зависимости от сложности кампании. Например, на локациях появятся вороны и специальные зараженные. Если их потревожить, раздастся громкий звук и прибежит орда. Еще одним любопытным препятствием служит туман — он ухудшает видимость и заставляет команду гораздо активнее группироваться. В таких условиях трудно определить, откуда нападут враги.

Без достопримечательностей

Беготня к цели сопровождается сбором экипировки. У каждого персонажа есть слот для основного и дополнительно оружия, аптечки, гранат и вспомогательных устройств — патронажа, электрошокера или колючей проволоки. Снаряжение можно приобрести в начале уровня в убежище. На это тратятся жетоны, которые разбросаны по локациям и выдаются при прохождении. Здесь же покупаются командные усиления и восстанавливается здоровье.

Валюты обычно хватает на все нужды, но на уровнях порой возникает необходимость сменить оружие или пополнить запас гранат. Для этого и требуется обшаривать окрестности. Рассматривать уровни с целью насладиться работой дизайнеров бесполезно. Большинство локаций невзрачные и имеют стандартное деление на коридоры и арены. Различаются лишь здания и количество укрытий. В этом плане Back 4 Blood находится на одном уровне с Left 4 Dead, а местами даже отстает.

Стрельбы много, а ощущений мало

Теперь давайте рассмотрим центральную механику — стрельбу. Она выполнена очень посредственно, что становится заметно спустя несколько часов в Back 4 Blood. Turtle Rock реализовала много разного оружия: пистолеты, револьверы, обрезы, пулеметы, дробовики, снайперские винтовки и так далее. В каждой категории присутствует несколько вариантов пушек. И это без учета мачете и бит для стычек на ближней дистанции.

Оружие также делится по качеству — от стандартного серого до редкого фиолетового. Улучшить пушку можно с помощью обвесов, которые устанавливаются в четыре ячейки. Модификации меняют прицел, повышают урон, дальность, скорострельность и емкость магазина. Эти параметры создают разницу между пушками и мотивируют опробовать весь арсенал. Но вот в остальном к стрельбе есть вопросы.

Звуки ведения огня в Back 4 Blood выполнены плохо. Они не добавляют оружию идентичности, а иногда ощущаются откровенно нереалистичными. Отдача чувствуется слабо независимо от выбранной пушки. Анимации получились стандартными и даже схематичными. В этом плане Back 4 Blood никак не выделяется на фоне других шутеров. Вышеперечисленные проблемы выливаются в одну глобальную — невпечатляющие ощущения от оружия. У него будто бы отсутствует вес и уникальные свойства. А вся разница сводится к сухим числовым характеристикам. Немного улучшают стрельбу возможность быстро убивать рядовых врагов, система расчленения и эффекты брызгающей крови.

Противники в Back 4 Blood делятся на обычных и особых. Первые — это стандартное "мясо". Они могут лишь задавить толпой, да и то в редких ситуациях. Вторые частично скопированы с Left 4 Dead. Здесь есть свои вариации толстяка, громилы и охотника с некоторыми отличиями. Иногда еще встречаются боссы, но их появления на уровнях строго заскриптованы. Разнообразие врагов поначалу кажется внушительным, однако позже становится ясно, что особых зараженных не так уж и много.

Немного коллекционирования

Основное отличие Back 4 Blood от Left 4 Dead — система карт. Игрок формирует свою колоду и в начале каждого уровня может выбрать одну карточку. Они усиливает разные параметры и улучшают оружие. Самые существенные бонусы идут в паре со штрафами. Карты также можно находить на уровнях, после чего персонаж сразу получит соответствующий эффект.

Система выглядит любопытно, ведь помогает сформировать уникального бойца. Она хорошо сочетается с личными и командными навыками персонажей. Благодаря картам игроки вольны подчеркнуть свою роль в слаженном коллективе, и это здорово. А вот система их добычи удручает. Пользователи должны по очереди тратить очки снабжения, добываемые при прохождении, на предложенную косметику и карточки. Просто приобрести все, что понравится нельзя. Разработчики намеренно растянули процесс добычи карт. Вдруг кто-то устанет ждать, плюнет и приобретет очки снабжения за реальные деньги.

Графика и прочее

Техническое состояние Back 4 Blood в целом нормальное, но встречаются баги. Иногда искусственный интеллект шалит, и враги проваливаются сквозь текстуры, а порой попадания не регистрируются. Но в целом ничего критичного.

Выглядит шутер тоже неплохо — текстуры, детализация и освещение выполнены на приличном уровне. А вот звуковой дизайн — это еще одно разочарование. В игре попросту непонятно, откуда издается топот врагов. Это не соревновательный проект, так что замечание не существенное, но упомянуть о проблеме стоит.

Вердикт

В Back 4 Blood можно весело провести несколько вечеров в компании друзей. Однако эволюцией Left 4 Dead игру не назовешь. Шутер обладает ворохом недочетов разной степени значимости. Игнорировать их невозможно, даже если развлекаешься в кооперативе. Ради PvP покупать проект тоже сомнительная затея. В режиме "Рой" есть две команды — чистильщики и зараженные. Первые обороняются, а вторые постепенно прокачивают своих монстров и пытаются убить выживших. Дальше идет обмен ролями. Кто дольше смог продержаться за чистильщиков, тот и победил в раунде. Развлечение неплохое, но опять-таки — в Left 4 Dead было лучше. В ней PvP ощущалось более глобальным и требовательным по части тактики. Поэтому я советую Back 4 Blood лишь ярым поклонникам кооперативных зомби-шутеров, которые хотят чего-то нового. Остальным лучше подождать солидных скидок или пройти мимо.

Оценка УНИАН: 6 из 10

Назар Степорук

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