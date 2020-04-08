Ваш заказ принят. Обзор безумного симулятора курьера Totally Reliable Delivery Service

Totally Reliable Delivery Service или, если хотите, «Полностью надежная служба доставки» вышла 1 апреля на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Игра также доступна на iOS и Android. Интересно, что в первые 8 дней с момента релиза в Epic Games Store игру можно было получить абсолютно бесплатно. С одной стороны, это отличная возможность развлечься, пока сидишь на карантине из-за коронавируса. И, как отрапортовали издатели, за первые 6 часов игру в EGS скачало более миллиона пользователей. Но, с другой стороны, такое решение кажется странным. Ну, вот, зачем давать скидку в 100% на платную игру в день ее релиза? Однако вскоре все вопросы отпали сами собой.

Курьер уже выехал

Итак, что же такое Totally Reliable Delivery Service? Разработчики уверяют, что это веселая песочница про работников службы доставки с безумной физикой. И отчасти это правда. Безумная физика означает, что объекты будут вести себя не совсем так, как в реальной жизни. Значит даже самая простая задача в игре может превратиться в веселый квест.

Задача, по сути, у вас одна – принять заказ и доставить посылку точно по адресу. А вот способов выполнения масса. Можно нести коробку в руках, погрузить ее в фургон или пустынный багги, сбросить посылку с самолета или прилететь к клиенту на зонтике с пропеллером. Конечно, делать все это сложнее, чем кажется, ведь даже малейшая ошибка может привести к самым непредсказуемым последствиям.

Но главная проблема в том, что пока ты борешься с физикой и пытаешься дотащить одну жалкую коробку по адресу, на локации творится полный хаос! Первым моим заказом было доставить посылку в будку охранника парковки. Идти предстояло каких-то 25 метров. Пустяки в любой нормальной игре, но не в Totally Reliable Delivery Service. Тут по пути к пункту назначения моего персонажа сбил пикап. И это не заскриптованная сцена. Нет! Это был абсолютно живой игрок. Сначала, это показалось забавным. Но спустя 10 минут появилось стойкое желание вычислить IP этого игрока. А все потому, что никаких посылок он и не собирался доставлять. Он нашел себе такого же собрата по разуму, с которым они на двух пикапах терроризировали весь квартал.

Вскоре, мое терпение лопнуло, и я помчался прочь, в попытках завести маленький гольф-кар. Ни о какой доставке уже не было речи. Я просто пытался сбежать от преследователей. Следующие 5 минут мой персонаж, как тряпка, болтался на руле, пока два автомобильных маньяка врезались в мой кар.

Побег с места аварии дался нелегко. Во-первых, из-за местной физики тут действительно трудно бегать – персонаж словно ватный, а передвигается, как пьяный. А, во-вторых, сумасшедший автомобиль продолжал преследование. В какой-то момент я почувствовал себя героем «Кристины» Стивена Кинга, только вместо Плимута за мной мчался уродливый белый пикап в черную крапинку, как будто далматинца скрестили с Шевроле. Наконец-то впереди замаячила надежда – фургон службы доставки. Ну, сейчас я отомщу… Огромных усилий стоило забраться в кабину. И как только я нажал газ, в фургон врезался этот треклятый пикап, а сверху упал вертолет!

Медленный грузовик кое-как вывез меня из этой заварухи. Еще чуть-чуть, и я окажусь у моста через реку... Но этому так и не суждено было случиться. Дьявольский пикап влетел в бок, и мой персонаж вместе с фургоном оказался в воде.

Тогда я решил предпринять отчаянный марш-бросок – схватить коробку и пешком доставить груз. Но возле пункта выдачи уже стоял другой игрок. Новичок, подумал я, и тут же жестоко поплатился за свою наивность. «Новичок» в маске лучадора схватил моего персонажа, протащил через тротуар и бросил под колеса машины!

Посылка так и не добралась до получателя, а геймпад полетел в стену. На этом первое знакомство было окончено.

Наученный горьким опытом

Несмотря на первое впечатление, игра пробудила азарт. Теперь хотелось самому устроить хаос и мешать игрокам доставлять грузы. Но сначала нужно было получше освоиться в игре. В Totally Reliable Delivery Service большая карта, но начинать приходится на стартовой локации, остальные районы города нужно открывать по мере прохождения. Можно собрать четырех друзей и сыграть по локальной сети, можно выбрать сервер и зайти в чью-то игру или же создать свою. Меня устроил последний вариант. Как минимум, он давал возможность выполнить хотя бы несколько заданий до того, как подключатся трое других игроков из сети. А еще, пока другие пользователи не подключились, есть время настроить внешность своего персонажа – отрастить ему бороду, сменить одежду, надеть стильную шляпу и очки.

Поиграв с кастомизацией, настала пора отправляться выполнять заказы. В игре по всей локации расставлены боксы с посылками. В них можно получать новые задания. Изначально вам поручают что-то попроще: доставить продукты в соседний магазин или привезти хрупкий груз в кафе. Со временем задачи усложняются, а вместе с ними и способы доставки. К примеру, нужно погрузчиком поднять посылку на возвышенность. А с местной физикой это сделать ой, как непросто.

Но настоящее веселье начинается, когда в игру заходят другие пользователи. Увидев подключившихся игроков, я ринулся к гаражу с машинами. Мой выбор пал на странное авто с прикрепленной к нему конвейерной лентой. После небольшой потасовки мне удалось сесть за руль, но из гаража выехать я не успел. Моего персонажа дерзко вытолкали из кабины. Вместе с другим игроком мы догнали угонщика. Тот успел доехать до поворота и перевернуть авто. На дороге завязалась драка, где персонажи периодически отправляли друг друга в нокаут и пускали газы. Но со временем и этому веселью пришел конец – мой курьер-работяга и его злобный конкурент провалились в текстуры. Пришлось возвращаться в главное меню.

Стоит ли играть?

Мое знакомство с Totally Reliable Delivery Service проходило на PS4. Для своего жанра игра выглядит неплохо – простенькие модели, яркие цвета. Но вот с ощущениями от геймплея есть проблемы. Если сначала неотзывчивое управление и ватный персонаж мне показались задумкой разработчиков, то поиграв в Android-версию игры, я понял, что это не так. На смартфоне нет ощущений, что персонаж передвигается через густой кисель. Он резво бегает, лучше водит и намного отзывчивее реагирует на команды. По всей видимости, разработчики не очень хорошо справились с оптимизацией игры для консолей. А это плохая новость, особенно учитывая цену на Totally Reliable Delivery Service. В украинском PS Store за нее просят 489 грн. И это еще нужно брать во внимание, что для игры по сети понадобится подписка PS Plus.

А вот версия игры для смартфонов выглядит намного привлекательнее. Во-первых, тут есть бесплатная пробная версия, где можно понять, подойдет вам игра или нет. Полная версия игры стоит дешевле – 130 грн в Google Play. А самое главное, играть в Totally Reliable Delivery Service на смартфоне удобнее. Да, тут все та же ragdoll-физика, но она не мешает, а как раз дополняет геймплей. Так что, если вам хочется развеять скуку на карантине, то смартфон и Totally Reliable Delivery Service погрузят вас в чистокровное безумие, где вы вместе с другими игроками будете сражаться за право доставить посылку.

Не скучайте на карантине!

Оценка УНИАН 6/10

Сергей Коршунов