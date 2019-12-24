Доспехи пластмассовые, а груди настоящие. Рецензия на сериал «Ведьмак» от Netflix

В прошлом году Netflix растерял несколько своих отличных сериалов. Права на производство «Сорвиголовы» и «Карателя» вернулись к компании Disney, которая запустила свой стриминговый сервис и решила ослабить конкурента. Но на горизонте замаячил «Ведьмак». Третья часть игровой серии от польской студии CD Projekt RED имела настолько оглушительный успех, что съемки одноименного сериала были делом времени. А тут еще и автор оригинальной саги Анджей Сапковский обиделся на игроделов за то, что когда-то они за копейки выкупили у него права и заработали на его творении миллионы. Netflix заплатил пану Сапковскому как положено, взял на главную роль обладателя самого героического подбородка в истории – актера Генри Кавилла и стал продвигать свой сериал, как новую «Игру Престолов». Но первый блин, а точнее сезон, вышел комом.

Трейлер сериала "Ведьмак"

Главная проблема «Ведьмака» от Netflix - это не темнокожие актеры в средневековом европейском фэнтези, как боялись фанаты, и даже не графика, хотя о ней мы тоже поговорим. Основная проблема сериала - в нелинейном повествовании.

Из меньшего и большего зла нужно было выбрать хороших сценаристов

Первый сезон «Ведьмака» насчитывает восемь часовых эпизодов. В них создатели шоу попытались уместить 12 рассказов из двух первых сборников Сапковского и приправить это все сценами раскрытия таких персонажей, как Йеннифер и Цири. Все бы ничего, вот только в сборниках рассказов и Йеннифер, и Цири присутствовали минимально, а вышли на передний план только в следующих пяти романах писателя. Именно поэтому, по словам шоураннера Лорен Хиссрич, в сериал ввели нелинейное повествование - чтобы дать не только Геральту, но и двум другим ключевым персонажам равное экранное время.

Отсюда - проблема. Зрители, читавшие книги, с первой же серии недоумевают, почему после резни в Блавикене с участием Геральта и княжны Ренфри нам показывают уже 12-летнюю Цири. Ее на момент этих событий еще не должно существовать! Позже мы видим атаку Нильфгаарда на Цинтру, а в следующей серии - живую королеву Калантэ и пир в той самой Цинтре по случаю сватовства к Паветте, матери Цири. То старый король Фольтест выгоняет ведьмака из замка, то вот он - еще ребенок - со своей сестрой Аддой стоит на приеме, где танцуют чародейки…

Эти постоянные прыжки во времени никак не обозначаются для зрителя. Поэтому понять, какие события происходят в прошлом, а какие в настоящем – могут те, кто знаком с первоисточником. Зрители, не читавшие книг, разве что серии к третьей начнут догадываться, что на экране показывают разные временные отрезки. И это не играет на руку сериалу, как в случае с первым сезоном «Мира Дикого запада». Тут не будет никакого вау-эффекта, просто сценаристам так было проще - с первого сезона начать рассказывать про Цири. А вот смотреть такую кашу из разных временных отрезков, ох, как непросто.

Постановка и спецэффекты

Заявив, что они делают новую «Игру Престолов», Netflix ударились во все тяжкие. И - надо отдать им должное – тема молочных желез в «Ведьмаке» действительно была полностью раскрыта. Никакой графики – все настоящее, так сказать, чем природа актрис наградила. Но вот драконы… Сравнивать драконов из «Игры Престолов» с драконами из «Ведьмака» все равно что пытаться найти сходство между Кирой Найтли и бородавкой. Настолько убогими они получились. И это при том, что в двух сборниках рассказов и пяти романах о «Ведьмаке» драконы встречаются только один раз! Можно было избежать этого позора и не вставлять их в сериал, тем более, что никаких действительно значимых событий в этих сценах не было.

Чудовища в сериале выглядят немного лучше, но они не пугают, а иногда и вовсе вгоняют в уныние. Открывающая сцена сериала демонстрирует битву Геральта с кикиморой. И похоже это больше на то, как пьяный батя в болоте лупит палкой чучело. В битве со стрыгой все выглядит еще более лениво - Геральт размахивает цепью, кидает ее в стрыгу, а та просто стоит и ждет, когда ее схватят. То есть, сделать чудовищ страшными, а бои с ними зрелищными у создателей не получилось.

В битвах армий тоже хватает странностей. Диванные полководцы еще по трейлерам заметили, как нелепо выглядит конница Цинтры, которая стоит и ждет, когда к ней подбежит пехота Нильфгаарда. А доспехи, в которых разгуливают нильфгаардцы, не ругал только ленивый. Это же не стальные латы, а просто сморщенный пластик! Такой откровенной халтуры не позволяют себе даже косплееры. Благо, создатели сериала пообещали ко второму сезону сменить ответственного по костюмам. Но куда они смотрели, работая над первым сезоном, – загадка.

Как справились актеры

Генри Кавилл в роли Геральта из Ривии хорошо справляется со своей ролью. Он единственный из актерского состава, кто не только прочел все книги Сапковского, но и прошел игру The Wither 3: Wild Hunt. К тому же, по его словам, он сам уговаривал создателей сериала дать ему эту роль, поэтому в первом сезоне Генри отдувается за всех. Особо стоит отметить его удачный дует с Джои Бэти – британским актером, играющим Лютика, друга Геральта.

Аня Чалотра в роли Йеннифер удивительно хорошо справилась с предысторией своего персонажа. Актриса отлично отыграла забитую горбунью из села, которую взяли в школу магии для чародеек. Вот только потом она поправила себе внешность и внезапно превратилась в надменную и раздражающую особу, с ничем не подкрепленным ЧСВ. То ли сценаристы не доглядели такую внезапную метаморфозу, то ли из-за прыжков во времени эти перемены остались за кадром...

Фрейя Аллан, 18-летняя актриса, играющая 12-летнюю княжну Цири, имела за свою недолгую карьеру мало актерского опыта. А роль ей досталась сложная. Учитывая то, как будет меняться ее персонаж на протяжении саги, невольно закрадываются сомнения: а справится ли Фрейя?

В первом сезоне ей это не удалось. Во всех сценах с ее участием актриса выглядит так, будто все время следит за указаниями режиссера. Самый вопиющий пример - в первой серии сезона, в которой нам намекают на неординарные способности «Львенка из Цинтры», но делают это самым нелепым образом. Вот, Цири разговаривает с раненной бабушкой Калантэ, ей говорят что нужно бежать, и она, ни с того ни с сего, вскакивает и кричит, сотрясая при этом бокалы. Ее никто не тянул, она просто вскочила и заорала. В другой сцене ее на коне везет Кагыр, она флегматично смотрит на горящую Цитру и вдруг, совершенно неожиданно, начинает орать так, что конь валится с ног. Она не билась в истерике, не пыталась бежать, просто молча ехала и внезапно закричала. Ощущение такое, что за кадром актрисе дали отмашку. Но из-за такой халтурной постановки сопереживать персонажу сложно

Саундтрек

А вот за что стоит однозначно похвалить «Ведьмака», так это за саундтрек. Он в сериале просто великолепен. Это касается как исключительно музыкальных тем, так и песен в исполнении Джои Бэти. Его "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" уже начала расходиться на мемы.

Ведьмаку заплатите чеканной монетой

Смотреть или не смотреть?

Первый сезон «Ведьмака» получился очень неровным, как будто создатели пытались усидеть на нескольких стульях: написать свою интерпретацию истории, угодить фанатам книг, ну, и подмигнуть любителям игрового Геральта. И ни на одном из стульев им усидеть не удалось.

Но хуже всего, что с таким букетом проблем им будет сложно привлечь абсолютно незнакомую с «Ведьмаком» аудиторию. Остается надеяться, что ко второму сезону они исправят большую часть своих промахов. Тем более, у создателей сериала остался еще один туз в рукаве. Оба сборника рассказов, по которым был снят первый сезон – это только экспозиция и завязка. Основные события – скандалы, интриги, предательства и масштабные политические перипетии, из-за которых «Ведьмака» и стали сравнивать с «Игрой престолов», начнутся только во втором сезоне, когда Лорен Хиссрич с командой приступит к адаптации цикла романов Сапковского. Поэтому от первого сезона лучше ничего не ждать, но посмотреть его с друзьями во время новогодних праздников.

Сергей Коршунов