Украина, Венгрия и ЕС договорились о финансировании Дунайской транснациональной программы

Украина, Венгрия и Европейский Союз подписали Соглашение о финансировании Дунайской транснациональной программы на сумму 5 миллионов евро.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, соглашение между правительствами Украины, Венгрии и Европейской комиссией было подписано в пятницу, 8 декабря, в Брюсселе в рамках заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

Со стороны Украины документ подписал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, а от Еврокомиссии - начальник отдела Генерального директората Еврокомиссии по вопросам региональной политики и урбанизации Жан-Пьер Халкин.

Соглашение о финансировании Дунайской транснациональной программы создает правовые основания для финансирования Еврокомиссией проектов с участием украинских партнеров в рамках инициативы. Финансирование проектов будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям как повышение готовности к управлению экологическими рисками в Дунайском регионе; повышение конкурентоспособности для бизнеса и социальных инноваций; содействие устойчивому использованию природного и культурного наследия и ресурсов; повышение инвестиционной способности для решения основных общественных проблем.

Мероприятия, которые будут осуществлены для выполнения программы, предусматривающие реализацию совместных проектов трансграничного сотрудничества, направленных на социально-экономическое развитие украинской части Дунайского региона (Киевская, Одесская, Ивано-Франковская и Закарпатская области), что, в свою очередь, будет способствовать выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.