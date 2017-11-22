Судьба транша от ЕС: Украина через несколько дней может потерять шанс получить 600 миллионов евро

Украина потеряет возможность получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в 600 млн евро, если в ближайшее время не выполнит ряд требований. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли.

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Мингарелли объяснил, что остались четыре требования, которые Украина не выполнила: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.

Посол отметил, что для выполнения этих условий есть крайний срок, "и он истекает в ближайшие несколько дней".

"И этот срок не может быть продлен. И если через несколько дней Европейская комиссия констатирует, что эти требования не выполнены - деньги будут потеряны для Украины", - сказал Мингарелли.

Посол отметил, что одним из критериев получения транша было восстановление выплат пенсий жителям Донбасса.

"В этом вопросе был прогресс, и мы оцениваем его положительно. Этот критерий пока в большей или меньшей степени выполнен", - добавил он.

Напомним, в июле, во время визита в Киев вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что для получения третьего транша макрофинансовой помощи от ЕС в декабре в размере 600 млн евро Украина должна уже в октябре показать выполнения всех условий.