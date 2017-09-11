ЕБРР выделил украинским предпринимателям 300 миллионов евро на торговые операции

Украинские экспортеры и импортеры в 2016 году при посредничестве банков - партнеров программы торгового финансирования Европейского банка реконструкции и развития получили кредитные линии на 300 миллионов евро для финансирования внешнеторговых операций.

Читайте такжеЕБРР в 2016 году сократил инвестиции в экономику Украины в 1,7 раза

Об этом сообщил старший банкир ЕБРР, директор финансового департамента представительства банка в Украине Александр Павлов на пресс-конференции в Киеве.

"Что касается Украины, то она традиционно является крупнейшим реципиентом этой программы. Ежегодно Украина находится либо на первом, либо на втором месте по объему использования. В среднем объем использования составляет 1-1,5 миллиарда евро в год. За прошлый год в Украине было сделано транзакций на 300 миллионов евро, которые проведены через 230 индивидуальных экспортно-импортных контрактов", - сказал Павлов.

По его словам, в Украине на данный момент функционирует 7 банков - партнеров программы, включая "Укрэксимбанк" и "Райффайзен Банк Аваль". При этом кредитная линия для "Укрэксимбанка" составляет 270 миллионов евро. ЕБРР, в свою очередь, готов рассматривать увеличение финансирования для банков - партнеров программы в Украине в случае роста спроса на подобный продукт.

Представитель ЕБРР отметил, что украинские экспортеры и импортеры находятся в худших по сравнению со многими конкурентами из других стран условиях, поскольку не имеют доступа к качественным финансовым инструментам через национальную банковскую систему.

"В портфелях украинских банков, по нашей оценке, не более 3-5% составляет финансирование операций, связанных с торговлей. Это, конечно, мало. Этого, конечно, недостаточно. В результате компании вынуждены использовать свой оборотный капитал вместо того, чтобы пользоваться, условно говоря, безналичными способами расчета с рассрочкой платежа, гарантиями, которые позволяют в конечном итоге увеличить оборачиваемость товаров и снизить их себестоимость", - подчеркнул Павлов.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития в начале апреля предоставил "Пиреус Банку" кредитную линию в размере до 5 миллионов евро в рамках программы содействия торговле, направленной на поддержку украинских экспортеров и импортеров.

По данным ЕБРР, в 2016 году по этой программе была оказана поддержка по 1359 сделкам по финансированию торговли в странах региона на общую сумму 1,45 миллиарда евро.

С момента старта программы в 1999 году ЕБРР в Украине оказал поддержку в более чем 2100 торговых сделках на общую сумму почти 2,4 миллиарда евро, в том числе 230 сделок только за прошлый год.