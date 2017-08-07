Глава Житомирской ОГА инициировал программу поддержки житомирского бизнеса

Председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич инициировал программу поддержки житомирского бизнеса: предприниматели могут получить до 93 тыс. грн компенсации. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, предприниматели Житомирщины могут взять дешевый кредит на развитие своего производства суммой до 750 тыс. грн сроком до 3 лет и получить до 93 тысяч гривень возмещения (размер учетной ставки НБУ на дату подписания договора).

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По словам Гундича, «для предпринимателей, которые хотят развивать свое производство, будут создавать новые рабочие места, начнут производить новую для области продукцию, мы окажем поддержку из областного бюджета при заключении кредитных договоров».

Председатель облгосадминистрации отметил, что будут помогать не только иностранным инвесторам, но и житомирским предпринимателям. «Это реальная поддержка местного бизнеса не словом, а гривной. Размер такой поддержки составляет 12,5% от суммы кредита. Пока мы утвердили максимальную сумму кредита в 750 тысяч гривень. Если будет нужно, повысим эту границу», – сказал он.

Гундич отметил, что возмещение могут получить те представители бизнеса, которые занимаются обработкой древесины и изготовлением изделий из древесины и пробки, производством мебели, пищевых продуктов, обработкой декоративного и строительного камня.

Претенденты на получение возмещения части процентной ставки по кредитам должны отвечать следующим требованиям: они должны быть зарегистрированы на территории Житомирской области; они не должны иметь задолженности перед государственным и местными бюджетами по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей; претенденты должны реализовывать бизнес-проекты, направленные на создание новых рабочих мест, и тому подобное.

Банки-партнеры программы – ПАО КБ «ПриватБанк», АО «Ощадбанк», ПАО «Укрэксимбанк» и ПАО АБ «Укргазбанк».

Подробные условия и порядок предоставления возмещения можно посмотреть на сайте Житомирской ОГА.

Все документы необходимо подать в департамент экономического развития, торговли и международного сотрудничества Житомирской областной государственной администрации до 21.08.2017 года, по адресу: г. Житомир, ул. Малая Бердичевская, 25, каб. 204.