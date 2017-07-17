Как украинцы помогают всему миру качать "черное золото" (видео)

Украинские буровые установки работают в 12 странах мира.

Компания "Дискавери-буровое оборудование" занимается проектированием, изготовлением и сервисным обслуживанием буровых установок. Ее установки работают в 12 странах мира. Компания является подразделением компании Discovery Industrial Services Ltd, расположенной в Лондоне. Производство расположено в городе Стрый Львовской области.

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