Как украинцы помогают всему миру качать "черное золото" (видео)
12:38, 17 июля 2017Евробизнес
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Украинские буровые установки работают в 12 странах мира.
Компания "Дискавери-буровое оборудование" занимается проектированием, изготовлением и сервисным обслуживанием буровых установок. Ее установки работают в 12 странах мира.
Компания является подразделением компании Discovery Industrial Services Ltd, расположенной в Лондоне. Производство расположено в городе Стрый Львовской области.
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