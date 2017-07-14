В Житомире пройдет тренинг по написанию грантовых заявок для проектов и конкурсов ЕС

В Житомире 20 июля пройдет тренинг по написанию грантовых заявок для проектов и конкурсов ЕС, сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, Представительство Европейского Союза в Украине приглашает бизнесменов, представителей общественных организаций, власти города и Житомирской области, а также всех заинтересованных к участию в тренинге «Как написать грантовую заявку на проекты и конкурсы ЕС?».

Тренинг будет проходить в Житомире 20 июля 2017 года в 12:00 в отеле «Reikartz Житомир», (ул. Замковый Майдан, 5/8).

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Во время мероприятия будет проведена презентация программ, в частности культурных, и информационных ресурсов Представительства ЕС. «Также участники узнают больше о грантовых программах Евросоюза, их видах, особенности написания грантовых заявок и тому подобное. Участники смогут не только получить источники для поиска необходимой информации о грантах ЕС, но и также практические советы от экспертов относительно того, как получить грантовую поддержку ЕС, как подготовить успешную грантовую заявку, как работает грантовое финансирование, и тому подобное”,- сообщают в ОГА. Участие в мероприятии - бесплатное и по предварительной регистрации. Подробнее о телефоны и адреса регистрации можно узнать на сайте Житомирской ОГА.

Информационная кампания «Строим Европу в Украине» – это серия информационно-просветительских мероприятий (уличных акций, выставок, семинаров, тренингов, круглых столов), которые Представительство ЕС в Украине проводит по всей Украине. Цель кампании – объяснить важность реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, распространение европейских ценностей и повышения уровня осведомленности украинцев относительно развития отношений между Украиной и ЕС. К участию в мероприятиях в рамках информационной кампании Представительства ЕС приглашаются все желающие.