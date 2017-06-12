Копчение мяса становится успешным бизнесом в Украине (видео)

11:47, 12 июня 2017
Евробизнес
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За килограмм готового копченого мяса заказчику надо будет заплатить от 200 до 250 гривень.

Бизнес на копчении мяса довольно успешный, ведь проблем со сбытом нет. Среди потенциальных клиентов - рестораны и обычные потребители. Об этом говорится в сюжете 2 + 2 "Делай бизнес".

Чтобы начать такой бизнес, достаточно вложить $ 1 тыс., чтобы построить коптильню и запустить прицесс копчения, говорит основатель бренда "Дымное мясо от Тараса" Тарас Парандий.

В зависимости от мощностей за раз можно приготовить 200 кг мяса.

Заказчик может выбрать из 10 рецептов приготовления тот, который ему придется по вкусу. Самый дорогой заказ - 475 грн за кг. готового продукта.

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Теги: #EUkraine#бизнес в Украине