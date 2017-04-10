Украинец производит африканские барабаны, которые помогают снимать стресс (видео)

Основатель мастерской «Be together» Денис Давидюк производит африканские барабаны джембе, которые помогают людям снимать стресс.

Как говорится в сюжете программы «Делай бизнес» на телеканале «2+2», барабанный круг – это ритм без ограничений: банкиры, врачи и журналисты, попробовав раз, приобщаются все, потому что игра это и избавление от стресса и поиск вдохновения, или даже идея для бизнеса.

Африканские барабаны украинского происхождения состоят из двух частей – с мембраны и корпуса-резонатора. Объединяет все это два кольца и обычная веревка. Технология производства джембе очень похожа на африканскую. В день мастерские выпускают по 6 украино-африканских барабанов.

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"Первый свой барабан я вязал три дня. Потому приобрел веревку, завязал – клево звучит, но на утро – не звучит, завязал – не звучит, пока не понял, что веревка на самом деле не подходит", - рассказывает Денис.

Именно с помощью веревки барабан настраивают, натягивая мембрану.

Продают африканские барабаны за 100 долларов по 20 джембе на месяц, но доходы считать пока рано.

«Большую часть прибыли я трачу на то, чтобы покупать материал», – замечает Денис Давидюк, глядя, однако, в будущее с оптимизмом, ведь инструмент, по его словам, имеет терапевтический эффект.

Подробнее о пользе от таких барабанов – смотрите в сюжете.