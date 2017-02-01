В Украине до сентября должен заработать патентный суд - Минэкономразвития

Об этом сообщила директор департамента развития инноваций и интеллектуальной собственности Минэкономразвития Украины Елена Минич в ходе круглого стола в УНИАН, который проводится в рамках совместного с представительством Европейского Союза в Украине проекта #EUkraine.

«Патентный суд должен быть создан до сентября 2017 года. Насколько мне известно, сейчас ведутся дискуссии о том, каким должен быть этот суд, какие аспекты этот суд должен отслеживать, каковы должны быть его компетенции и функции, какой должна быть его структура. Идет дискуссия», - сказала Минич.

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Присутствовавшая на круглом столе народный депутат Украины Виктория Пташник также добавила, что ключевой площадкой таких дискуссий является Верховная Рада.

«Сегодня мы (парламентарии - УНИАН) нарабатываем идеи, каким образом мы должны создать суд по вопросам интеллектуальной собственности. Думаю, мы успеем к сентябрю (создать такой суд - УНИАН), будем работать над этим», - сказала Пташник.

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Как сообщал УНИАН, защита прав интеллектуальной собственности я Украине является одном из наиболее проблемных и требующих системных государственных решений - как на уровне правительства, так и на уровне парламента. Украина входит в десятку стран, где права интеллектуальной собственности соблюдаются хуже всего и этот процесс требует постоянного мониторинга.

Министерство экономического развития и торговли Украины, как ключевой орган, курирующий сферу защиты интеллектуальной собственности, рассчитывает сформировать единый орган защиты прав интеллектуальной собственности - Офис интеллектуальной собственности, который объединял бы функции формирования политики в этой сфере, охраны собственности и проведения экспертизы.