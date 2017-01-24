Почти 70% экспорта украинских макарон приходится на европейские рынки – эксперты

Украинские экспортеры макаронных изделий поставляют на европейские рынки 69% этой продукции, вследствие чего ЕС является крупнейшим потребителем отечественных макарон, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

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«На европейские страны приходится 69% экспорта украинских макаронных изделий. За январь-ноябрь 2016 года в ЕС было поставлено этой продукции на 17,6 млн долл., что в 4,2 раза больше, чем за аналогичный период 2010 года (4,2 млн долл. США). Больше всего макаронных изделий в Европу было экспортировано в 2015 году - на 18,4 млн долл.», - говорится в сообщении.

По данным УКАБ, основными европейскими импортерами отечественных макарон в 2016 году стали Германия (13,6%), Великобритания (12,6%) и Испания (12,3%).

Согласно сообщению, преимущественно в ЕС Украина экспортирует вермишель быстрого приготовления. Доля этой продукции в общем объеме экспорта макаронных изделий в Европу составляет 88,4%. Пресс-служба отметила, что за последние 6 лет объемы экспорта указанной продукции выросли в 4 раза - до 15,5 млн долл.

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При этом в УКАБ добавили, что экспорт украинских макаронных изделий превышает импорт. «В 2016 году на каждый доллар импортируемых макарон приходилось 1,8 доллара экспортируемых украинских изделий», - отметила пресс-служба.

В Ассоциации напомнили, что в январе-ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го экспорт макаронных изделий из Украины сократился на 12,7% - 25,5 млн долл. В 2015 году этот показатель составлял 32,6 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, за 11 месяцев 2016 года украинские сельхозпроизводители поставили на внешние рынки аграрной продукции на 13,57 млрд долл., что составляет 41,5% в общей структуре национального экспорта.

Экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 млрд долл. (38,1%). Импорт за указанный период составил 3,5 млрд долл. (9,3% от общенационального импорта). Торговое сальдо этой группы товаров продемонстрировало положительный результат в размере 11 млрд долл.

В 2015 году 45% украинского экспорта продовольствия ушло в страны Азии, 28,2% - в Европу, 13,6% - в Африку и 10% - в страны СНГ. Основу товарной структуры украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры - 16% от общего экспорта, жиры и масло - 9% и масличные культуры - 4%.

Крупнейшими европейскими поставщиками украинской сельхозпродукции в 2015 году были Германия, Польша, Франция, Италия и Испания, на которые пришлось 29% поставок продовольствия. Вместе с тем, доля стран СНГ в украинском импорте уменьшилась до 9,1%.