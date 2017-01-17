Швейцария до конца января предоставит Украине $100 миллионов финпомощи - Порошенко

Швейцария до конца января 2017 года предоставит Украине 100 миллионов долларов финансовой помощи.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко журналистам в Давосе по итогам переговоров с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард.

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"Мы отметили, что к 6 февраля, когда Украина и Швейцария будут отмечать 25-летие наших дипломатических отношений, мы подошли не с пустыми руками. Швейцария признала очевидный прогресс Украины относительно реформ", - заявил он.

"Было принято решение, что до конца января Украина получит 100 миллионов долларов, которые пойдут на счета Нацбанка Украины. Это помощь от Швейцарской Конфедерации как первая часть транша, направленная на поддержку Украины", - сказал президент.